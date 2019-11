Giulia De Lellis senza freni: la verità sulla convivenza con Iannone

Giulia De Lellis, nelle scorse ore, ha smentito le voci riguardanti una futura convivenza con Andrea Iannone, lasciando senza parole i fan.

Giulia De Lellis, secondo il settimanale Chi, avrebbe serie intenzioni con il suo attuale compagno Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez.

L’esperta di tendenze, stando quanto riportato dal settimanale, avrebbe in cantiere a breve di andare a convivere con il pilota.

Peccato, che nelle scorse ore, GDL ha smentito la notizia, facendo una clamorosa rivelazione sul suo rapporto con Iannone.

Giulia De Lellis parla della convivenza con Iannone

Giulia De Lellis, dopo il famoso scontro con Belen Rodriguez è tornata a far parlare di lei. Il motivo? La convivenza con Andrea Iannone.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ci ha tenuto a specificare che lei non ha nessuna intenzione di andare a convivere in futuro con il bel pilota, in quanto ci vive insieme già da 5 mesi!

Il settimanale avrebbe così preso una cantonata, riportando un’informazione che purtroppo è risultata essere datata. La coppia sembra fare sul serio da parecchio tempo, tant’è che si mormora anche che Giulia De Lellis voglia un figlio da Andrea Iannone.

Insomma, dopo aver sofferto a causa dei continui tradimenti di Andrea Damante, e la breve conoscenza al fianco del cantante Irama, l’esperta di tendenze più amata del web sembra aver finalmente ritrovato il sereno.

Anche se di recente, oltre alla guerra social con Belen Rodriguez, ha fatto parecchio discutere la fracciatina di Andrea Damante. Il bel dj veronese, durante una serata, non avrebbe parlato benissimo di Andrea Iannone, nuovo compagno della sua ex.

In molti hanno visto nelle parole di Andrea Damante un pizzico di invidia, quasi come se il dj provasse ancora qualcosa nei confronti della sua ex GDL, ma purtroppo la realtà è ben lontana dalle fantasie dei fan: Giulia è felice più che mai al fianco di Andrea, e non Damante.

