Ambra Lombardo e Gaetano Arena, dopo la pubblicazione della foto del bacio, svelano sui social la verità sul loro rapporto. Ecco le loro parole.

Il settimanale Diva e Donna pubblica la foto del bacio tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena, scattata a Milano durante una serata a due che i due ex gieffini si sarebbero concessi senza Kikò Nalli, il fidanzato della bellissima professoressa siciliana. La foto del bacio tra Ambra e Gaetano ha scatenato moltissime polemiche al punto che i due hanno deciso di rompere il silenzio svelando la verità sui social.

Ambra Lombardo e Gaetano Arena: “la foto del bacio? Solo un teatrino”

Nel numero in edicola, Diva e Donna, come vedete qui in alto, pubblica le foto di una serata a due che si sono concessi Ambra Lombardo e Gaetano Arena che si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello 16 dove lei si è innamorata di Kikò Nalli.

Come scrive il paparazzo Carlo Mondonico su Instagram, nelle foto di Diva e Donna, la fidanzata e l’amico di Kikò Nalli si abbracciano, si divertono e si baciano. In una foto, inoltre, Ambra mostra a Gaetano il nuovo seno, dopo l’operazione chirurgica a cui si è sottoposta, restando in reggiseno.

La smentita di Ambra e Gaetano non si è fatta attendere. Dopo aver visto le foto del bacio, infatti, i due ex gieffini hanno rotto il silenzio svelando la verità sulla serata trascorsa insieme in quel di Milano. La professoressa ha condiviso la paparazzata scrivendo “Gli asini volano”. Più esplicito, invece, è stato Gaetano che, su Instagram, ha fatto sapere: “Se siete fotografi professionisti e quello vi sembra un bacio, primo dovete farvi una visita agli occhi e secondo cambiate mestiere perché lo state a fare male. Basta mettermi in mezzo a teatrini stupidi che avete inventato voi e andate a rompere le palle a qualcun altro, grazie”.

Kikò Nalli, a sua volta, ha dimostrato di non credere affatto alla foto del bacio condividendo su Instagram il pensiero di Maurizio Sorge. Il paparazzo che, nel salotto di Barbara D’Urso aveva preso le distanze da tutta la situazione, su Facebook, dopo aver pubblicato la foto del bacio di Ambra e Gaetano, ha scritto:

“Pinocchiate – Un teatrino mal orchestrato dove da quello che sta venendo fuori, Ambra era ignara di questa situazione, per lei e Kiko’ la loro amicizia con Arena era sacra. Viene fuori (da testimoni) che è stata orchestrata una trappola con tanto di “rissa” che non convince nessuno!!! Io mi chiedo adesso se le denunce fatte o presunte che corso facciano!!!! Io ho preso subito le distanze da questo ignobile teatrino che purtroppo mi sta dando ragione, dico purtroppo perché ancora una volta persone senza scrupoli fanno leva del mio lavoro per avere una meschina visibilità, spero si metta una parola fine (Il giornale non è coinvolto tantomeno Pomeriggio 5, ma ne sono ignare vittime )

Dalla foto si palesa che il bacio nn c’è e faccio osservare che nn c’è pressione sulle guance di ognuno dei due e trattasi solo di prospettiva ottica che trae in inganno…Ovvio che la mia valutazione è per il momento specifico e non in assoluto”.

