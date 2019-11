Il nostro organismo non riesce a produrre i sali minerali, quindi devono essere integrati con la dieta. Scopriamo quali alimenti li contengono.

Sali minerali (iStock Photos)

Sentiamo spesso parlare di sali minerali, che sono importanti per il nostro organismo, ma sapete a cosa servono? Perchè sono importanti?

Il nostro organismo non riesce a produrli da solo, ma senza i quali non si può vivere, in quanto partecipano a molti processi vitali. La carenza dei sali minerali può causare seri problemi, vengono eliminati con la diuresi e la sudorazione, per cui è necessario reintegrarli di continuo. Inoltre la carenza di sali minerali, può causare disidratazione e non solo, anche stanchezza e spossatezza.

Sali minerali: cosa sono

Istock Photos

Sale minerale rappresenta sostanze che vengono abitualmente assimilate con la dieta, sono delle molecole di cui il nostro organismo non ne può fare almeno. Si devono integrare con la dieta, svolgono due funzioni principali:

regolano il bilanciamento idrosalino : consentono un buono stato di salute delle cellule e tessuti;

: consentono un buono stato di salute delle cellule e tessuti; aiutano i nostri enzimi ad ottenere energia dai macronutrienti: carboidrati, proteine e lipidi.

I sali minerali vengono classificati, in base alla quantità di cui l’organismo ha bisogno, in:

macroelementi: bisogna assumerne almeno 100 mg al giorno; microelementi: da 1 a 100 mg al giorno; oligolementi: da assumere in quantità sempre inferiori a 200 mg al giorno perché quantità superiori potrebbero risultare tossici.

1. I macroelementi sono:

calcio

magnesio

fosforo

potassio

cloro

sodio

2.Microelementi:

ferro

rame

zinco

iodio

fluoro

selenio

molibdeno

manganese

3. Oligoelementi

arsenico

boro

bromo

cromo

germanio

nichel

silicio

stagno

vanadio

tungsteno

Alimenti ricchi di sali minerali

Fonte foto: Istock

Come già detto, i sali minerali devono essere integrati con la dieta, quindi è consigliabile mangiare un po’ di tutto, perché un’alimentazione varia offre l’opportunità di introdurre tutti i sali minerali che contribuiscono al benessere dell’organismo.

Dovete assumere alimenti vari da quelli di origine animale, vegetale ma anche, e non va mai dimenticato, l’ acqua.

Ad esempio, non basta bere solo latte per assumere molto calcio è altrettanto importante mangiare un bel piatto di spinaci, che sono diuretici e aiutano a mantenere la linea.

I sali minerali non vengono danneggiati dalla luce o dalla temperatura, quindi gli alimenti che li contengono, se vengono cotti, non alterano la loro disponibilità.

Alimenti che sono più ricchi di macroelementi

I cibi più ricchi di calcio

latte e derivati: formaggi freschi e stagionati:

pesce

acqua ad alto contenuto di calcio

legumi: lenticchie, ceci ;

verdure a foglia verde

I cibi più ricchi di magnesio

frutta secca: noci, mandorle, nocciole;

cacao amaro

soia.

I cibi più ricchi di fosforo

latte

pesce.

I cibi più ricchi di potassio

legumi

patate

frutta: a parità di peso i kiwi contengono più potassio delle banane.

I cibi più ricchi di cloro

sale

alimenti vegetali: i pomodori e il sedano

alghe.

I cibi più ricchi di sodio

latte

sale

verdure a foglia verde; spinaci,lattuga, cime di rapa, bietole e broccoli.

alghe marine.

I cibi più ricchi di microelementi

Fonte: iStock

I cibi più ricchi di ferro

Il ferro è presente in tantissimi alimenti, soprattutto in quelli di origine animale ma anche nelle verdure a foglia verde.

Gli alimenti più ricchi sono:

carne

pesce

tuorlo d’uovo

legumi secchi

frutta secca

cereali

verdure a foglia verde.

I cibi più ricchi di rame

carni

molluschi e crostacei

frutta secca

semi di girasole

legumi.

I cibi più ricchi di zinco

latticini

pesce

frutti di mare

pistacchi

mandorle

noci.

I cibi più ricchi di iodio

pesce

molluschi

sale iodato.

I cibi più ricchi di fluoro

acqua.

I cibi più ricchi di selenio

carni

pesce

frutta secca.

I cibi più ricchi di molibdeno

legumi

cereali integrali

verdure a foglia verde

latte

frattaglie

nocciole.

I cibi più ricchi di manganese

germe di grano

crusca

frutta secca.

Alimenti più ricchi di oligoelementi

Frutta secca ( Istock Photos)

I cibi più ricchi di cromo

frutta secca

pomodori

broccoli ed affini

tuorlo d’uovo.

I cibi più ricchi di zolfo

carne rossa

pesce

uova (tuorlo)

legumi

cavolini di Bruxelles

rape

verza.

I cibi più ricchi di silicio

prodotti vegetali ed ortofrutticoli

miglio

patate

topinambur

cipolla

aglio.

Eccessi e carenza dei sali minerali

I sali minerali sono elementi presenti negli alimenti in pochissime quantità parliamo nell’ordine dei milligrammi quindi la carenza di assunzione è veramente rara.

Nel caso di eccessivo dosaggio, si possono verificare conseguenze veramente sgradevoli.

Esaminiamo in maniera generale la carenza e l’eccessivo dosaggi dei sali minerali.

1- Calcio

Eccesso: i sintomi più comuni sono nausea, vomito fino ad un generale stato confusionale con profonda sonnolenza.

Carenza: causa osteopenia, fino ad arrivare alla più grave osteoporosi; rachitismo e crisi tetaniche.

2-Magnesio

E’ un sale minerale fondamentale nella regolazione del battito cardiaco.

Eccesso: potrebbe causare disturbi della regolarità cardiaca.

Carenza:potrebbe scatenare aumento delle contrazioni muscolari, anche involontarie, come i tic.

3- Ferro

Eccesso: causa danni da accumulo nei tessuti, si accumula nel fegato, milza e midollo osseo.

Carenza: provoca

debolezza

affaticamento

astenia

anemia

difficoltà di funzionamento del sistema immunitario: con maggiore incidenza di infezioni.

4- Fosforo

Eccesso: è importante per la fissazione del calcio nelle ossa, quindi l’eccesso può causare ipocalcemia, ovvero valori di calcio nel sangue molto bassi con aumentata produzione di tessuto osseo.

Carenza: provoca stanchezza e dolori ossei.

5- Potassio

Il potassio viene utilizzato quando si hanno dolori muscolari come i crampi, ma non bisogna esagerare.

Eccesso: riduzione dei battiti del cuore.

Carenza: debolezza, tachicardia e dolori muscolari, sono dei segnali che il fisico chiede un po’ più di potassio.

6- Sodio

Eccesso: potrebbe favorire l’aumento della pressione arteriosa causando ipertensione

Carenza: denutrizione , in casi rari l’anoressia.

7- Iodio

Eccesso: può portare a problemi soprattutto in caso di infiammazioni della tiroide.

Carenza: va ad alterare la funzionalità della tiroide con conseguente ipotiroidismo. Attenzione al giusto dosaggio dello iodio in gravidanza, perchè una carenza di iodio può causare problemi allo sviluppo del feto.

8- Cloro

Eccesso: può causare un aumento della pressione arteriosa, un’alterazione della diuresi e un innalzamento dei valori di glucosio nel sangue.

9- Nichel

Eccesso: causa problemi di dermatiti, rush cutanei e conseguente prurito, specialmente in soggetti che mostrano particolare sensibilità.

E’ praticamente impossibile andare incontro a carenza di questo oligoelemento.

10- Zinco

Eccesso: causa nausea, vomito e diarrea.

Carenza: incide sulla crescita, può causare perdita di appetito e scarse difese immunitarie.

Quando si devono integrare i sali minerali

Integratori (Istock)

Innanzitutto sarà il medico che vi consiglierà di integrare i sali minerali con gli integratori.

L’integrazione con i sali minerali è necessaria solo quando si ha una carenza di uno specifico elemento, accertata sempre dal medico.

Inoltre la carenza di uno specifico sale minerale può causare come sopra descritto problematiche intestinali. Gli integratori di sali minerali sono sicuramente molto utili ma limitatamente ai casi in cui un medico, anche e soprattutto consultando le nostre analisi del sangue, abbia appurato una reale carenza e laddove gli accorgimenti nutrizionali presi non abbiano sortito gli effetti voluti.

