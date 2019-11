Ambra Lombardo smentisce il flirt con Gaetano Arena: “Una farsa”

Ambra Lombardo ha finalmente preso la parola, smentendo le accuse che la vedrebbero aver tradito Kikò Nalli con Gaetano Arena.

Ambra Lombardo è finita al centro del gossip per il presunto tradimento ai danni di Kikò Nalli, che ieri è stato ospite negli studi di Pomeriggio 5.

La bella professoressa, dopo una settimana dallo scoppio dello scandalo, ha finalmente deciso di prendere la parola, smentendo categoricamente il flirt con Gaetano Arena.

Il tutto sarebbe una farsa montata dal paparazzo che avrebbe approfittato di un’angolazione ambigua per vendere le foto del finto tradimento a un noto settimanale di gossip.

Ambra Lombardo: tutta la verità sul flirt con Gaetano

Ambra Lombardo prima di smentire ufficialmente il flirt con Gaetano Arena qualche ora fa, avevo rilasciato le sue prime dichiarazioni sul caso, affermando che ci sono parecchie persone che non si fanno problemi a sminuire qualcuno pur di ricavarne i propri interessi, ma finalmente ha deciso di parlare e, oltre a rivelare di non aver tradito Kikò Nalli, la Lombardo ha affermato che lo scandalo scoppiato è fondato sul nulla ed è curiosa di vedere quali foto abbia utilizzato il paparazzo per spacciarle come quelle di un bacio, visto che lei e Gaetano Arena si sono semplicemente scambiati un abbraccio fraterno.

Il paparazzo avrà fotografato il tutto da un’angolazione particolare rendendo la scena alquanto ambigua. Ambra Lombardo ha difeso Gaetano Arena, affermando che non crede affatto a quanto affermato ieri in studio a Pomeriggio 5, in quanto lei e Gaetano avrebbero un ottimo rapporto e non crede assolutamente che abbia voluto incastrarla in qualche modo, facendo inscenare un finto tradimento ai danni di Kikò Nalli.

Non ci resta che attendere domani la pubblicazione delle tanto attese foto per comprendere se questo bacio c’è effettivamente stato oppure no. Sarà davvero tutto il frutto di un malinteso?

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche:

Ambra Lombardo: “troppo magra per un amore violento e ho rifatto il seno”

Ambra Lombardo mostra il seno nuovo a Pomeriggio 5

Kikò Nalli, duro sfogo nella notte: Ambra risponde