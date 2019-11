Uomini e Donne, Armando Incarnato: tuona “Non ho mai parlato di Ida”

Uomini e Donne stupisce anche quando non va in onda. Armando Incarnato del Trono Over ha sbottato sui social quando gli hanno chiesto di Ida.

Uomini e Donne oggi ha riportato sul piccolo schermo degli italiani, attraverso il tanto atteso Trono Over, un’accesa discussione tra Ida Platano e Armando Incarnato.

I due, ancora una volta, hanno pesantemente litigato. Il cavaliere è convinto di essere stato usato dalla migliore amica di Gemma Galgani, mentre la compagna di Riccardo Guarnieri è convinta che Armando non faccia altro che lanciarle frecciatine sui suo profili social.

Quest’ultimo, durante la messa in onda della puntata, ha duramente replicato ai fan del programma che lo accusano di parlare soltanto di Ida Platano.

Uomini e Donne: Armando Incarnato sbotta su Ida Platano

Uomini e Donne, come anticipato, è da poco andato in onda, causando un certo dispiacere al pubblico del Trono Over, che è stanco di vedere Ida Platano discutere con Armando Incarnato.

Quest’ultimo, che in un primo momento aveva accusato la fidanzata di Riccardo Guarnieri di essere falsa, è tornato a parlare di lei sul suo profilo Instagram, ma soltanto perché alcuni fan del Trono Over di Uomini e Donne gli hanno chiesto smetterla di parlare di Ida Platano.

Armando Incarnato ha così smentito quanto affermato dai fan, rivelando che lui non ha mai parlato della compagna di Riccardo Guarnieri sul web, ma soltanto in studio quando si è limitato a replicare alle loro accuse.

Il pubblico, ma anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri, è convinto che il cavaliere non faccia altro che punzecchiare la dama sul suo profilo Instagram, lanciando frecciatine che soltanto loro possono capire, come quella della bottiglia di vino citata oggi in puntata.

Armando, dal resto, è convinto di non aver imparato la lezione in quanto la medesima situazione si sarebbe presentata anche lo scorso anno con Ursula Bennardo.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche:

Uomini e Donne, l’annuncio dell’ex tronista Sara Tozzi: “ti amo”

U&D, Tina Cipollari: “ciò che fa Gemma a me darebbe fastidio”

Uomini e Donne, Irene Capuano: “ho sofferto per Luigi, ora l’ho superato”