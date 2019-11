Giulia De Lellis, lite con Belen? “Se parlo ti rovino”: la verità a Mattino 5

Giulia De Lellis, lite con Belen Rodriguez per Damante-Iannone e i tutorial di trucco? “Se parlo ti rovino”, afferma l’influencer. La verità a Matitno 5.

Lite in corso tra Giulia de Lellis e Belen Rodriguez sui social. Tutto è cominciato con una storia pubblicata da Belen Rodriguez in cui la showgirl argentina, scherzando, punta il dito contro chi usa determinati filtri che deformerebbero il video, in particolare il filtro chiamato “top model”. A chi si riferisce Belen? “A Giulia De Lellis”, decreta Riccardo Signoretti nel salotto di Mattino 5, dove, nella puntata del 12 novembre, vengono svelati nuovi dettagli dell’influencer tra la showgirl argentina e l’influencer.

Giulia De Lellis, lite con Belen Rodriguez sui social: tutto nasce da un filtro. A Mattino 5 spuntano nuovi retroscena

Dopo quella storia, Giulia De Lellis sbotta sui social e risponde così: “Io mi faccio i ca**i miei, la mia vita, le mie cose, ma mi capita di leggere o di vedere o addirittura di venire a conoscenza di cose di persone… Meglio che sto zitta perché se parlo rovino famiglie, quindi continuerò a stare zitta per il bene di tutti quanti, continuerò a farmi la mia vita per il bene di tutti quanti voi e potete dormire sonni tranquilli perché non mi va di rovinare nessuno, o di fare polemiche. Ovviamente questo messaggio è per persone che sanno perfettamente di cosa sto parlando… Non ho voglia di chiamare, di scrivere, io vorrei solo essere lasciata in pace a fare le mie cose. Mi dispiace per voi quando provate a farle come le mie e vi riesce malissimo, in una maniera alquanto imbarazzante”.

“Gira il pettegolezzo che Belen avrebbe avuto un flirt con Damante quando quest’ultimo stava ancora con Giulia e quando Belen stava ancora con Iannone quindi il fatto che poi la De Lellis si sarebbe fidanzata con Iannone sarebbe la madre di tutte le ripicche”, spiega Riccardo Signoretti che, poi, esorta la De Lellis a raccontare, senza misteri, tutta la verità facendo nomi e cognomi.

“Io dico che Belen nel mondo del gossip è come Sophia Loren nel cinema. Quindi prima di fare uno scontro con Belen, io direi alla De Lellis di mangiare tanta di quella farina per imparare qualcosa nel mondo dello spettacolo” – afferma il paparazzo Maurizio Sorge che poi aggiunge – “i rumors che ci sono sulla famiglia Rodriguez sono talmente fuori dalla logica che è meglio non fare neanche ipotesi. So soltanto che Belen è di buon appettito”, conclude il paparazzo.

Tra Belen e la De Lellis, la querelle riguarda anche i tutorial di trucco. “Giulia dice sono stata io la prima mentre Belen sarebbe stata la seconda”, spiega Federica Panicucci mandando in onda i vari tutorial che la Rodriguez e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne realizzano sui social.

“Tutti gli italiani hanno il diritto di sapere la verità su questa storia che toglie la fame e il sonno e poi, io personalmente, voglio sapere la verità su chi sia stata la prima a lanciare questi tutorial”, afferma Raffaello Tonon.

