Uomini e Donne, Tina Cipollari: “ciò che fa Gemma a me darebbe fastidio”

Tina Cipollari contro Gemma Galgani, dama del trono over di Uomini e donne: “quello che fa lei con gli uomini farebbe vergognare una donna normale”.

Tina Cipollari attacca duramente Gemma Galgani ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. La bionda opinionista del trono over condanna l’atteggiamento della dama di Torino che farebbe di tutto per avere un contatto fisico con i suoi corteggiatori.

Tina Cipollari: “Gemma Galgani è senza vergogna, fa di tutto per avere il contatto fisico con un uomo”

Tina Cipollari non riesce a trovare giustificazioni all’atteggiamento di Gemma Galgani che continua ad essere la protagonista indiscussa del trono over.

“Gemma fa di tutto per avere il contatto fisico con un uomo. Non mi diverte affatto! Non le faccio fare questi giochi per divertirmi, ma per vedere fino a dove si spinge pur di avere un contatto fisico! Quei giochi, che prevedono posizioni molto ravvicinate con il partner, imbarazzerebbero una donna normale. Una donna normale si sentirebbe a disagio. Lei, invece, pur di avere questo contatto fa di tutto. E poi a me, sinceramente, mangiare l’uva sbavata e mangiata prima da un altro, fosse anche mio marito, mi darebbe fastidio”, spiega la bionda opinionista riferendosi alla conoscenza di Gemma e Juan Luis con cui è scattato il bacio proprio durante il gioco dell’uva.

Prima dell’arrivo di Juan Luis Ciao, oggetto di una pesante segnalazione, Gemma Galgani ha versato lacrime amare per Jean Pierre. A tal proposito, la Cipollari dice: “Mah… lei ci mette poco a dimenticare gli uomini. Un’ora prima aveva pianto per Jean Pierre. Appena è arrivato questo signore bello, prestante, simpatico… lei si è fiondata! Come può andar meglio? No no, non credo proprio”.

Secondo Tina, infine, a causa del suo modo di fare, Gemma non troverà mai un uomo: “Gemma sbaglia tutto. Sbaglia il modo di porsi e corre troppo, non si fa desiderare. Prende sempre l’iniziativa, non si fa corteggiare. E poi sempre con quei pianti, tutte le volte… Non dà spazio, non dà il tempo necessario per far sì che una storia si sviluppi, perché lei vuole tutto e subito”, conclude.

