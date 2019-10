Belen e Damante, incredibile rivelazione del settimanale Chi: tra i due ci sarebbe stato un “rapporto clandestino”. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Belen Rodriguez è ritornata tra le braccia del suo ex Stefano De Martino ed ora è più felice che mai. Tuttavia, poche ore fa, il settimanale Chi ha svelato un dettaglio molto interessante sulla showgirl, riguardo un possibile rapporto con l’ex tronista Andrea Damante.

Il settimanale di Alfonso Signorini scrive: “Un rapporto clandestino, circa un anno fa, tra Belen Rodriguez (allora fidanzata con Andrea Iannone) e Andrea Damante (a quel tempo legato a Giulia De Lellis). In molti si chiedono allora se il grande amore tra Giulia De Lellis e Iannone non sia nato come una ripicca ad alto livello.” Sarà tutto vero? Non ci resta che aspettare nuove news per scoprirlo!

