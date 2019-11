Stefano De Martino gela Belen: “non mi risposo”. La reazione della Rodriguez

Stefano De Martino gela Belen Rodriguez. Ospite di Che tempo che fa, il conduttore su un secondo matrimonio, dice: non mi risposo”.

Stefano De Martino gela Belen Rodriguez sulla possibilità di sposarsi nuovamente per rinnovare i voti matrimoniali dopo essersi riuniti in seguito ad una separazione durata tre anni. Da mesi si rincorrono voci di un secondo matrimonio di Belen e Stefano, ma De Martino, ospite di Che tempo che fa, ha gelato tutti affermando di non avere alcuna intenzione di sposarsi nuovamente.

Stefano De Martino risponde a Luciana Littizzetto: “Risposarmi? No, ho già dato. Perseverare è diabolico”

Stefano De Martino, ospite di Che tempo che fa, ha risposto con la sua solita ironia ad una domanda di Luciana Littizzetto. “Ma ti risposi?“, ha chiesto la collega di Fabio Fazio. “No, ho già dato” – ha risposto il conduttore di Stasera tutto è possibile. Poi ha aggiunto: “perseverare è diabolico”. Ad ascoltarlo, a casa, c’era proprio Belen che, su Instagram, ha pubblicato una storia con un breve video del marito a Che tempo che fa, scrivendo: “fiera di te sempre”. Belen e Stefano, dunque, non hanno bisogno di sposarsi nuovamente. Del resto, non hanno mai divorziato e l’amore che li unisce è talmente forte da aver superato tutto.

Con Belen procede tutto a gonfie vele al punto che presto si trasferiranno in una nuova casa. Anche la carriera di Stefano, però, sta raggiungendo mete importanti. A tal proposito, ai microfoni di Fabio Fazio, ha dichiarato:

“Io parto sempre con delle aspettative bassissime, quindi nessuno si aspetta da me che faccia le cose per bene, quindi basta il minimo sforzo per sorprendere“.

Da quando ha partecipato ad Amici, Stefano si è tolto tantissime soddisfazioni. sull’esperienza vissuta nella scuola di Maria De Filippi ha detto: “Mio padre faceva il ballerino al San Carlo e non voleva seguissi le sue orme perché la carriera di un ballerino è difficile. Per questo il provino per Amici è stato l’ultima chance che mi sono dato, perché fino ad allora sono sempre arrivato a un pizzico così dalle cose”.

