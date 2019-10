Belen Rodriguez incinta? L’annuncio: “c’è qualcosa di nuovo”

Belen Rodriguez incinta è il gossip del momento, ma la showgirl aspetta davvero un bambino? Tornata dalle Maldive, annuncia: “c’è qualcosa di nuovo”.

Belen Rodriguez è incinta? La seconda luna di miele che si è concessa con Stefano De Martino alle Maldive ha portato i suoi frutti? I rumors sulla seconda gravidanza della showgirl argentina non si placano. Belen, però, almeno per il momento, non ha annunciato nessuna cicogna in arrivo anche se ha ammesso che c’è qualcosa di nuovo nella sua vita.

Belen Rodriguez: in attesa di restare incinta de secondo figlio, mostra la nuova casa

Nella vita di Belen Rodriguez e Stefano De Martino c’è qualcosa di nuovo come annuncia la showgirl argentina su Instagram, ma non si tratta del secondo figlio. Santiago, infatti, dovrà aspettare ancora un po’ prima di poter avere una sorellina o un fratellino. Belen, infatti, ha annunciato che quel qualcosa di nuovo è la casa in cui andrà presto a vivere con il marito Stefano e il figlio Santiago. Tornata dalle Maldive, la Rodriguez si è subito recata a controllare i lavori di ristrutturazione che sono ancora in corso.

Abbronzata, in perfetta forma e con un sorriso radioso, Belen ha condiviso le prime immagini interne di quella che sarà il suo nuovo nido d’amore con Stefano De Martino. Ampi spazi, vista mozzafiato e pavimento in legno sono i primi dettagli della casa in cui Belen e Stefano si trasferiranno molto presto lasciando l’appartamento in cui hanno vissuto all’inizio della loro storia e in cui ha continuato a vivere la showgirl anche durante la separazione.

Innamoratissima di Stefano a cui ha anche fatto una promessa, Belen non nasconde la serenità che ha ritrovato dopo un periodo turbolento e chissà se il 2020, con la nuova casa, porterà anche il secondo figlio che sia la Rodriguez che De Martino desiderano.

