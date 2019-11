Grave lutto per Rocio Munos Morales: “Avevo tantissima paura che arrivasse questo momento. E ora il mio cuore è infinitamente triste…”.

Rocio Munoz Morales piange la morte di Pinchito, il cagnolino che è rimasto al suo fianco per 12 anni, accompagnandola nei momenti più belli e importanti della sua vita: dai successi professionali a quelli più importanti della vita privata come la nascita delle sue bambine Luna e Alma.

Rocio piange la morte del suo cagnolino Pinchito: “ ora il mio cuore è infinitamente triste. Mi mancherai tantissimo, ma ho l’anima piena di tutti i momenti vissuti insieme”

Solo chi ha un animale in casa può capire l’enorme dolore che sta provando, in questo momento, Rocio Munoz Morales, costretta a dire addio al suo amato Pinchito che, per 12 lunghi anni, è stato il suo compagno d’avventura, ma anche la sua famiglia. L’affetto e i tanti bei momenti trascorsi insieme resteranno per sempre nel cuore della compagna di Raoul Bova che, nel condividere la notizia sui suoi profili social, ha ricordato gli anni ricchi d’amore e di felicità trascorsi con il suo cagnolino.

“Avevo tantissima paura che arrivasse questo momento. E ora il mio cuore è infinitamente triste…

Pinchito quante cose abbiamo condiviso in questi 12 anni insieme, una vita. Siamo stati veri colleghi d’avventura, ovunque e sempre insieme. Ma sono felice per tutto l’affetto che ci siamo regalati in questi anni, sono felice perche’ sei arrivato nella nostra famiglia e tutti ti abbiamo sempre curato e coccolato.

E sono molto felice che tu abbia conosciuto Luna e Alma, e le abbia così tanto protette, “le tue sorelline”.

Mi mancherai tantissimo, mi piange il cuore, ma ho l’anima piena di tutti i momenti vissuti insieme, quanti ricordi, quanti momenti nel quale la solitudine non era solitudine perche’ c’eri tu con me. Mi fa tanta tristezza e fatica doverti salutare, ma so che i nostri cuori saranno legati a vita.

Hasta siempre mi Pinchito. Te querré toda la vida.

Tu mamá humana.

Rocío”.

Quello di Rocio che ha anche detto addio ad Eva, il personaggio che interpreta con successo nella fiction Un passo dal cielo, è un messaggio emozionante che ha commosso tutti.

