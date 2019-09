Un passo dal cielo 5: puntate, anticipazioni e cast della fiction con Daniele Liotti e Pilar Fogliati. Emma in pericolo mentre Francesco Neri…

L’attesa è finita. Un passo dal cielo torna in onda su Raiuno con la quinta stagiona. Dopo il successo ottenuto con Un passo dal cielo 4, Daniele Liotti torna ad indossare i panni del capo della guardia forestale, Francesco Neri. La scorsa stagione si era conclusa con la morte di Livia, la moglie di Francesco, l’arresto di Albert Kroess, il capo della comunità Deva e la decisione di Emma di lasciare a Francesco il tempo per ricucire le ferite del proprio cuore nonostante l’amore che nutre per lui. Cosa accadrà, dunque, nella nuove puntate? Andiamo a scoprirlo insieme.

Un passo dal cielo 5: la trama della fiction con Daniele Liotti e Pilar Fogliati

Nelle nuove puntate di Un passo dal cielo, Francesco sembra finalmente pronto per riaprire il proprio cuore all’amore. Tutto sembra perfetto soprattutto quando a San Candido torna Emma dopo aver trascorso un anno negli Stati Uniti. Ma perché è tornata? Emma è tornata sulle Dolomiti per il maestro Albert Kroess. Emma è convinta che tutte le persone possano cambiare ed è pronta a fare di tutto per aiutare Albert a riprendere in mano la propria vita. Un evento inaspettato, però, sconvolge la vita di Emma menbtre Francesco si imbatte in un nuovo segreto. Anche la vita di Vincenzo ed Eva è cambiata: i due, infatti, stanno aspettando la prima figlia e sono alle prese con tutto ciò che comporta.

Un passo dal cielo 5: il cast

Oltre a Francesco Neri (interpretato da Daniele Liotti), Emma Giorgi (Pilar Fogliati), Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) Eva Fernandez (Rocio Munoz Morales) e Huber Fabricetti (Gianmarco Pozzoli), nella quinta stagione di Un passo dal cielo ci sono nuovi personaggi che sono: Adriana Ferrante intepretata da Giulia Fiume, Ingrid Moser che ha il volto di Serena Autieri, Valeria Ferrante che è interpretata da Beatrice Arnera, la giovane Isabella con il volto di Jenny De Nucci, Klaus Moser che ha il volto da Matteo Oscar Giuggioli e, infine, Elena Salvi interpretata da Sinja Dieks.

Un passo dal cielo 5, anticipazioni prima puntata: il ritorno di Emma

Francesco, dopo la morte della moglie Livia, sembra aver ritrovato il proprio equlibrio. La serenità ritrovata del capitano della guardia forestale viene sconvolta da un pericolo che si abbatte su Emma. Francesco è convinto che dietro ci sia Albert Kroess, che dalla prigione continua ad avere influenza sui suoi ex adepti di Deva. Eva e Vincenzo, in attesa del primo figlio, sono alle prese con le paure che affrontano tutti i neo genitori.

