Il colosso commerciale Alibaba promuove il Single Day: Black Friday in salsa orientale

Non solo il Black Friday, in Cina c’è il Single Day. Un giorno dedicato all’acquisto forsennato di merci. L’idea del colosso Alibaba è decisamente più fruttuosa, lo dicono le statistiche.

Conosciamo tutti il Black Friday, un venerdì più speciale di altri in cui determinate piattaforme online (in un dato periodo dell’anno) e solo per poche ore mettono la merce in vendita a prezzi scontatissimi. L’iniziativa è di base americana, ma sta prendendo piede un po’ ovunque: al punto che Amazon e altri giganti dell’e-commerce – il commercio online – si sfregano le mani, poiché in quelle ore i click, le visite e gli acquisti aumentano vertiginosamente dando un’impennata ai guadagni. Proprio su questa corsa all’acquisto è finalizzato l’appeal di molte società che, di volta in volta, anno dopo anno, mettono in atto iniziative specifiche per prepararsi all’evento.

Questo discreto successo fa sì che anche in Italia la tendenza stia venendo fuori, anche se ancora a piccoli passi, i negozi (online e su strada) si adeguano alle esigenze della collettività. Dove, però, questo sistema di vendita sta facendo il vero boom di consensi? In Cina. Infatti, in questo periodo, c’è il Single Day: l’equivalente del Black Friday ma in salsa orientale. L’idea è venuta al colosso Alibaba che ha annunciato, nel giro di poche ore dall’iniziativa, di aver ricevuto ordini per un miliardo di dollari. Nell’arco di 65 minuti dall’apertura del Single Day i guadagni sono aumentati vertiginosamente: 14 milioni di dollari in totale, 100 miliardi di Yuan.

Single Day: tutti i numeri dell’evento e-commerce di Alibaba

Sono stati, quindi, ampiamente superati gli incassi dello scorso anno. Stando alle ultime stime, interne ad Alibaba, i consumatori online attivi sono stati 700 milioni. Il 15% in più rispetto all’anno precedente. La giornata attuale del Single Day vale 2,5 volte di più rispetto alle vendite del Black Friday e del Cyber Monday messi insieme. Il Sol Levante batte la concorrenza a Stelle e Strisce, dunque.

Non solo, questi giorni dedicati all’acquisto e alle vendite forsennate, da parte di Alibaba, potrebbero incrementare evitando quindi un evento dedicato. Potrebbero ricorrere più giorni o iniziative utili in tal senso, visto il feedback iniziale è lecito pensare d’esser di fronte al “nuovo” che avanza. Ancor più materiale per i competitor: come fronteggeranno, d’ora in poi, l’egemonia orientale?

