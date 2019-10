“Vai a lavorare”: Belen Rodriguez sbotta e massacra l’hater

Belen Rodriguez, in vacanza alle Maldive con il marito Stefano De Martino, massacra così l’hater che l’aveva esortata ad andare a lavorare.

Belen Rodriguez si gode la vacanza alle Maldive con il marito Stefano De Martino pubblicando ogni giorno foto e video delle splendide giornate che sta trascorrendo. Accanto ai complimenti dei fan, felici di vederla nuovamente serena accanto all’amore della sua vita, ci sono anche i commenti degli haters. Un utente, in particolare, nelle scorse ore ha invitato Belen ad interrompere le vacanze per andare a lavorare scatenando la reazione della Rodriguez che ha puntualmente messo al proprio posto l’utente in questione.

Belen Rodriguez replica all’hater: “lavoro da quando avevo 16 anni”

Nonostante il successo e quasi 9 milioni di followers, Belen riesce a mantenere un contatto diretto con i fans. La Rodriguez, infatti, pur non riuscendo a rispondere a tutti quelli che le scrivono, è solita ringraziare i fans per i complimenti e rispondere a chi non perde occasione per lanciarle frecciatine veleonose. Di fronte al commento di un utente che l’ha così esortata ad andare a lavorare, la risposta della showgirl argentina è arrivata puntuale: “Lo faccio da quando ho 16 anni patatino mio bello”, ha risposto Belen che ha anche fatto una promessa a Stefano De Martino.

Il ritrovato amore con Stefano De Martino

Dopo essere stati lontani tre anni nel corso dei quali la Rodriguez ha anche avuto una storia d’amore con Andrea Iannone, oggi fidanzato con Giulia De Lellis, la showgirl è tornata tra le braccia del marito Stefano De Martino con cui si sta godendo una romantica seconda luna di miele sfoggiando un sorriso radioso. Innamorata della sua famiglia, la Rodriguez è nuovamente serena come traspare dalle foto che pubblica sui social e, forse, finalmente pronta per allargare la famiglia. Il 2020, dunque, sarà l’anno giusto per regalare un fratellino o una sorellina a Santiago?

