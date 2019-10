Belen Rodriguez, alle Maldive con il marito, fa una promessa d’amore a Stefano De Martino: “saprai sempre chi sono, è la cruda verità”.

Promessa d’amore di Belen Rodriguez a Stefano De Martino con cui si sta godendo una splendida seconda luna di miele alle Maldive. Dopo essere tornati insieme, la coppia sta lentamente recuperando il tempo perduto e per dare il via ad un nuovo capitolo della loro vita insieme si sono concessi una vacanza lontano dall’Italia da soli lasciando Santiago in Italia con i nonni e Jeremias Rodriguez.

Belen Rodriguez, promessa a Stefano De Martino: “saprai sempre chi sono, è la verità”

Innamorati e felici, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si stanno godendo un secondo viaggio di nozze alle Maldive dove erano stati già in passato. In attesa di trasferirsi nella nuova casa, Belen e Stefano si stanno rilassando lontani dai paparazzi godendosi l’amore che è tornato ad infiammare i loro cuori come un tempo.

Felice come una bambina, la showgirl argentina ha fatto pubblicamente una promessa al marito, l’uomo che ha sempre amato e che gli ha regalato il dono più prezioso, Santiago.

“Saprai sempre chi sono e non é una promessa, é una cruda, dilaniante verità, come il volo di un bacio che mi é rimasto al interno. Ti basta liberarlo per toccarmi. Tu dentro la mia anima sei libero, puoi essere te stesso fino in fondo”, ha scritto Belen.

Alla promessa di Belen hanno risposto in tanti, ma non Stefano De Martino che si è limitato a lasciare un like senza scrivere nulla. Da quando è tornata tra le braccia di De Martino, Belen ha ritrovato quella serenità che sembrava aver perso con la fine del matrimonio. E chissà che, dalle Maldive, non tornino con una sorellina o un fratellino in cantiere per Santiago.

