Francesco Chiofalo dice addio per sempre all’ex fidanzata Antonella Fiordelisi? Il messaggio sospetto su Instagram, video.

Dopo aver fatto di tutto per riconquistare il cuore di Antonella Fiordelisi, Francesco Chiofalo è pronto a dire addio per sempre all’ex fidanzato. L’ex protagonista di Temptation Island, infatti, ha smesso di seguire su Instagram Antonella e, quando un follower gli ha fatto notare la cosa, ha risposto: “Non mi andava più di seguirla… in tutti i sensi”. Il capitolo Antonella Fiordelisi, dunque, per Chiofalo è ufficialmente finito?

