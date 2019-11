Lite social tra Elisabetta Gregoraci e l’ex marito Flavio Briatore contro cui ha puntato pubblicamente il dito per il presunto flirt con la ventenne Benedetta Bosi. Dietro la dura reazione della Gregoraci e la presunta, nuova storia dell’imprenditore, tuttavia, ci sarebbe ancora un sentimento forte che lega i genitori di Nathan Falco. A svelarlo è il direttore del settimanale Nuovo Tv, Riccardo Signoretti durante la puntata di Mattino 5 del 12 novembre.

Signoretti: “Briatore le ha provate tutte per tornare con Elisabetta Gregoraci. Stavolta è riuscito a farla ingelosire”

Nel salotto di Mattino 5, Federica Panicucci si è occupata delle liti tra vip sui social. Dopo essersi occupata della querelle tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez, la conduttrice ha spostato l’argomento su Elisabetta Gregoraci che si è scagliata contro Flavio Briatore, criticando la scelta dell’ex marito di mostrarsi in compagnia della giovanissima Benedetta Bosi.

Secondo Riccardo Signoretti, il direttore del settimanale Nuovo Tv, la reazione di Elisabetta Gregoraci nasconderebbe un sentimento della showgirl nei confronti di Briatore che, stando a quello che racconta il direttore, avrebbe provato in tutti i modi a tornare con la madre di suo figlio Nathan.

“Flavio (Briatore ndr) le ha provate tutte per tornare con Elisabetta (Gregoraci ndr). Io l’ho incontrata quest’estate. Lei mi ha detto: ‘io ho passato veramente tanti anni con un marito che era assente- Gliel’ho detto a Flavio e alla fine non ce l’ho fatta più. Però, Briatore veramente è disposto a tornare indietro e a ricominciare il matrimonio con la Gregoraci. Le ha proposto proprio di risposarsi, di tornare insieme“ – svela Riccardo Signoretti.

“Lei ha detto di no perchè comunque guarda avanti. Ha avuto poi una storia con un imprenditore di Parma. E’ finita anche quella perchè, poi, Flavio cosa fa? Individua tutti i corteggiatori della Gregoraci e, in qualche modo, li allontana. Lei mi ha detto: ‘loro entrano in competizione con lui, ma la competizione con Briatore è una battaglia persa in partenza’. Quindi è molto difficile, anche per lei adesso, trovare un uomo e rifarsi una storia. Questa reazione che è stata giudicata poco composta, poco furba, dimostra il fatto che è dettata da un sentimento forte. La Gregoraci ha reagito così perchè è piccata. Questa storia dell’ex marito con una ragazzina le ha dato fastidio. Io sono sicuro che Briatore abbia voluto far ingelosire consapevolmente la sua ex moglie e ha fatto centro“, conclude Signoretti.

