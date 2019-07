Elisabetta Gregoraci: il suo ex svela ai fans cosa sta succedendo tra lei e Briatore

Elisabetta Gregoraci: il suo ex svela ai fans cosa sta succedendo tra...

Si sta per arrivare un ritorno di fiamma che avrebbe del clamoroso e che sicuramente infuocherà l’estate 2019.

Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. La ex coppia, è stata beccata dal settimanale Diva e donna a godersi in Versilia insieme al figlio Nathan Falcouna bella giornata al mare.

E le immagini non lasciano alcun dubbio sulla complicità che ancora lega la coppia.

Flavio ed Elisabetta effettivamente, a parte il periodo subito dopo la separazione durante il quale le ferite bruciavano ancora, sono comparsi insieme più volte in pubblico, sempre per amore del figlio nato dal loro matrimonio, che oggi ha nove anni.

Elisabetta Gregoraci da poco si è mollata con l’imprenditore Francesco Bettuzzi, la sua storia più lunga dopo la fine del matrimonio con Briatore. L’ex manager di formula uno invece, da quando si è separato con la Gregoraci non è andato oltre qualche flirt passeggero (il più noto con Taylor Mega). Anche per questo sembrano avere un fondo di verità le voci che stanno impazzando, e che sono partite dalla rivelazione di un amico intimo della coppia.

L’uomo ha raccontato infatti che Briatore punterebbe a riconquistare l’ex moglie che non avrebbe mai dimenticato, e sarebbe addirittura pronto a portarla all’altare di nuovo. “Flavio è pronto a risposarla e glielo ha detto”, ha rivelato l’amico della coppia. E ora in molti si aspettano per quest’estate un ritorno di fiamma.

E intanto, il settimanale Chi, ha messo un post che rivela importanti novità a riguardo:

“È finita davvero male tra e l’imprenditore parmense . Questo almeno si deduce dalle feroci risposte che Bettuzzi ha dato oggi ai suoi followers. A chi gli chiede di Elisabetta, con cui aveva ufficializzato da pochi mesi la relazione, lui risponde secco: ” “. E a chi lo incalza domandando se per caso siano veri i rumors secondo i quali Elisabetta si sarebbe riavvicinata all’ex marito, Flavio Briatore risponde: ” ” . Quindi la rottura tra i due deve essere stata tanto burrascosa quanto repentina. Negli ultimi tempi la showgirl, che sta ottenendo un grande successo con Battiti Live 2019, è stata vista più spesso con l’ex marito, ma nulla finora aveva fatto pensare a un clamoroso riavvicinamento. Nulla fino alle durissime parole dei post di Bettuzzi”