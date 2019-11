Trono Over, Jean Pierre e la verità su Gemma: “ecco perché ho chiuso”

Jean Pierre Sanseverino, cavaliere del trono over di Uomini e Donne, svela la verità su Gemma Galgani: “ecco perchè ho chiuso con lei”.

Jean Pierre Sanseverino svela a Uomini e donne Magazine svela il vero motivo che lo ha spinto a chiudere la frequentazione con Gemma Galgani che ha animato le prime settimane della nuova stagione del trono over.

Uomini e Donne, Jean Pierre: “Gemma Galgani è troppo possessiva. Lei corre troppo”

Prima di tuffarsi tra le braccia di Juan Luis, Gemma stava uscendo con Jean Pierre con cui, però, non è scattata la scintilla. Se, infatti, la Galgani era pronta ad ufficializzare la storia, Jean Pierre parlava ancora di amicizia.

“Gemma è una persona molto bella e piacevole, mi manca il tempo trascorso in sua compagnia. Solo che non la vedo come una compagna che possa stare al mio fianco. Generalmente, nelle storie che ho avuto in passato non sempre sono partito dal colpo di fulmine. È capitato che con alcune signore che ho conosciuto prima in amicizia, sia successivamente nato qualcosa in più. Questo non è, però, avvenuto con Gemma nemmeno con il progredire della frequentazione“, spiega il cavaliere.

Jean Pierre, poi, svela il motivo che lo ha convinto a chiudere anche il rapporto di amicizia: “Gemma è una bellissima persona. Non credo sbagli qualcosa. O meglio, io posso parlare per me e con me ha dimostrato una possessività esagerata per l’inizio di una storia. Avrebbe voluto subito ufficializzare la relazione, anche con effusioni e avvicinamenti fisici, ma io non ero a quel punto: lei corre troppo. Con me, per lo meno, è andata così. Troppo possessiva, troppo per l’inizio di una semplice conoscenza. Questo, inevitabilmente, mi ha allontanato”.

Per la Galgani, dunque, il capitolo Jean Pierre è ormai chiuso. Gemma, infatti, è concentrata su Juan Luis sul quale, però, è già arrivata una pesante segnalazione. Riceverà l’ennesima delusione?

