Valentina Dallari stronca Giulia De Lellis: “E’ veramente squallido!”

Valentina Dallari, dopo un servizio realizzato da Le Iene, ha duramente attaccato Giulia De Lellis a causa di alcune affermazioni sulle donne.

Valentina Dallari non ha preso bene alcuni commenti fatti dalla sua collega Giulia De Lellis, stroncando in maniera netta l’attuale fidanzata di Andrea Iannone, ma procediamo con calma. Cosa è successo?

Il tutto è partito da un vecchio servizio realizzato da Le Iene, riproposto durante la diretta di ieri sera, dove l’influencer commentava tutte quelle donne con qualche chilo di troppo.

Il commento fatto, però, non è piaciuto all’ex tronista di Uomini e Donne che su Instagram ha espresso il suo giudizio.

Valentina Dallari attacca Giulia De Lellis: lo scontro

Valentina Dallari non le manda di certo a dire. Per questo, dopo la messa in onda di un vecchio servizio realizzato da Le Iene, con protagonista Giulia De Lellis, ci ha subito tenuto a precisare che mandare in onda certi messaggi può rivelarsi molto dannoso, ma procediamo con calma.

La fidanzata di Andrea Iannone, ai tempi del servizio, aveva dichiarato che, a suo parere, le donne curvy non sono un gran bel vedere, ma lei rispetta chiunque accetti di vivere con i suoi chili di troppo.

La frase, come prevedibile, ha mandato in tilt Instagram scatenando non poche reazioni, una tra tutte quella della Dallari. Valentina ha dichiarato che dividere le donne in grasse e magre è qualcosa di stupido e squallido, che non andrebbe assolutamente fatto. Ciò, secondo l’ex tronista di Uomini e Donne, sarebbe soltanto dannoso e non farebbe altro che aumentare l’insicurezza nelle persone e a farle sentire inadeguate.

Il discorso di Giulia De Lellis ha ferito profondamente Valentina. Per questo motivo ha voluto lanciare un importante messaggio: quello di non badare a chili di troppo o di meno. Non bisogna modellare il proprio fisico per piacere a qualcun altro se non unicamente a se stessi.

La lite tra Giulia De Lellis e Valentina Dallari ha profondamente diviso il web, anche se l’ex fidanzata di Andrea Iannone non si è ancora espressa in merito e non è detto che lo farà.

Negli ultimi giorni, il nome di Giulia è stato protagonista anche di un altro gossip, quello che vedrebbe Belen Rodriguez avere un flirt con Andrea Damante.

