Chi sono Ambra Radicioni e Marco Rompietti di Matrimonio a prima vista?

Ambra Radicioni e Marco Rompietti chi sono? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Fonte: RealTime.it

Ambra Radicioni e Marco Rompietti sono una coppia di novelli sposi nati all’interno del programma Matrimonio a Prima Vista. Lui ha 32 anni ed è di Terni, nella vita fa l’organizzazione di eventi. Vive insieme a suo padre ed a suo fratello mentre sua madre è venuta a mancare qualche tempo fa. Una perdita che lo ha segnato moltissimo poiché vi era molto legato.

Lui viene descritto con grandi qualità, infatti è stato definito un uomo dallo sguardo pulito e con ottimi sentimenti. È dolce, affettuoso, attento ad ogni minimo dettaglio ed estroverso. Nel programma il 32enne si è dimostrato intelligente, maturo e ironico.

Lei invece ha 27 anni, vive ad Ardea (in provincia Roma) e nella vita lavora come infermiera. Vive da sola e in passato, anche lei, ha dovuto affrontare un grave lutto quando suo padre è venuto a mancare. Una situazione che l’ha spinta a legarsi molto a suo nonno, ora suo punto di riferimento.

Ambra è molto timida, introversa e che ha bisogno di attenzione ed amore. Nel corso del programma si è dimostrata una ragazza molto fragile e bisognosa di qualcuno forte che l’aiuti e che le sia visino nella sua vita.

Nome: Marco Rompietti

Età: 32 anni

Data di nascita: 1987

Luogo di nascita: Terni

Professione: organizzazione di eventi

Nome: Ambra Radicioni

Età: 27 anni

Data di nascita: 1992

Luogo di nascita: Ardea (Roma)

Professione: infermiera

Ambra e Marco: vita privata e Matrimonio a prima vista

Fonte: RealTime.it

Ambra e Marco nella vita sono stati una coppia sposata. Un’unione avvenuto alla cieca grazie al programma Matrimonio a prima vista, che come fa intendere il nome prevede che le coppie si spostano senza conoscere niente l’uno dell’altra. Al quale seguono 5 settimane di convivenza forzata nelle quali i due dovranno conoscersi, innamorarsi e condividere i propri sogni e le proprie paure. Allo scadere del tempo dovranno scegliere se continuare la vita insieme o chiedere il divorzio.

Ed è proprio quest’ultima la decisione intrapresa dai due nonostante lui volesse continuare questa conoscenza. Nel corso del programma Marco si è mostrato, fin da subito, felice ed emozionato. Mentre Ambra ha avuto una reazione ben diversa: non era molto euforica e quando ha visto il suo sposo all’altare non è apparsa soddisfatta del suo aspetto estetico. Infatti durante la cerimonia non lo ha neanche guardato negli occhi.

Nel viaggio di nozze passato in Marocco tra i due non c’è stato nessuno avvicinamento evidente e di conseguenza nessun rapsodo o contatto fisico. Tornati in Italia, in base alle regole del programma, sono andati a vivere insieme (a Terni). Ma neanche la convivenza ha aiutato la coppia.

Alla fine Ambra ha deciso di chiedere il divorzio nonostante Marco era incline a continuare la relazione. Chissà se alla fine i due si sono lasciati veramente o magari sono riusciti a trovare un punto di incontro.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI