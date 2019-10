Giulia De Lellis, grazie alla sua popolarità sul web, ha deciso di aiutare un suo fan a fare coming out non solo con gli amici ma con tutta la famiglia.

Giulia De Lellis è uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Le sue scelte, professionali e non, fanno spesso discutere, ma la giovane influencer è sempre andata avanti per la sua strada, incurante delle numerose critiche ricevute.

Giulia però non ha mai volato le spalle ai suoi fan che, fin dal suo esordio a Uomini e Donne, non fanno altro che sostenerla. Per questo motivo, appena un ragazzo le ha chiesto aiuto per fare coming out con la sua famiglia, la compagna di Andrea Iannone non ci ha pensato due volte e ha subito condiviso la storia sul suo profilo Instagram.

Giulia De Lellis aiuta un fan: la storia del coming out

La De Lellis ha chiesto ai suoi fan di raccontargli le loro storie. Dopo di tutto, loro conoscono la sua , e tra poco anche i fan europei visto che il libro della Lellis approderà all’estero, e lei è curiosa di conoscere la loro.

Tra queste è arrivata la storia di Lorenzo, un ragazzo omosessuale che ha deciso di fare coming out con l’esperta di tendenze. La fidanzata di Andrea Iannone, con il permesso del ragazzo, ha condiviso sul profilo la sua storia. Non solo per aiutarlo a fare coming out, come lui stesso ha richiesto, con la sua famiglia e con i suoi amici, ma anche per aiutare i fan che si trovano nella stessa situazione di Lorenzo e che hanno paura a parlare del loro orientamento con la famiglia.

“Ragazzi, quando c’è di mezzo l’amore nulla è mai sbagliato!”, ha scritto Giulia sul suo profilo. “In particolar modo quando è l’inizio della storia d’amore più bella di tutte: quella con se stessi!”.

Un bel messaggio quello di Giulia, che in passato era anche stata accusata di omofobia. I suoi fan hanno ovviamente apprezzato l’iniziativa della loro beniamina e non vedono l’ora di vedere la web series Una vita in bianco, di cui l’ex di Andrea Damante è protagonista.

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!

Leggi anche:

Giulia De Lellis: attrice nella prima webserie di Maria De Filippi

Giulia De Lellis a Singapore: la foto a Iannone senza veli – Video

Giulia De Lellis risponde alle critiche