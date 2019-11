Amici di Maria De Filippi: quando parte l’edizione 2019/2020

Amici di Maria De Filippi è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani. Dopo l’edizione Celebrities, a breve partirà la versione classica.

Amici di Maria De Filippi sta per sbarcare, anche quest’anno, sul piccolo schermo. Finalmente, dopo la messa in onda della prima edizione di Amici Celebrities, Maria De Filippi è pronta a tornare con la versione classica dei talenti nostrani, pronta a scoprire le nuove stelle della musica e della danza.

Chi saranno i vincitori di questa nuova edizione 2019/2020?

Amici di Maria De Filippi: quando inizia il talent show

Amici di Maria De Filippi tornerà a breve in tv. L’account Instagram ufficiale della trasmissione ha svelato la data della messa in onda del talent show più amato dai telespettatori, che ha lanciato numerosi artisti come Alessandra Amoroso ed Emma Marrone.

Beh, prendete il calendario è salvata la data, perché Amici 19 inizia il 16 novembre! Tutto sembra essere pronto per presentare la nuova classe di quest’anno anche se, come le precedenti edizioni del programma di Maria De Filippi ci hanno insegnato, non è detto che tra questi ci sia il vincitore di Amici 19.

Anche quest’anno, proprio come i precedenti, coloro che non ce l’hanno fatta ad entrare al primo colpo avranno la possibilità di poter sfidare gli allievi scelti dai professori e di poter provare a conquistare il loro, meritato o meno lo scopriremo durante il corso delle puntate in onda, banco.

Nonostante il cast di Amici 19, per quanto riguarda gli allievi, sia già stato scelto, rimane un gran segreto quello dei professori e dei coach. I loro nomi, infatti, non sono ancora stati annunciati. Il programma, tra l’altro, oltre a portare fortuna alla carriera dei suoi partecipanti, porta bene anche a livello sentimentale.

Giordana Angi si è fidanzata dopo aver partecipato al talent sia in versione di concorrente che indossando poi i panni di coach, guidando i concorrenti della squadra bianca di Amici Celebrities.

Ma Giordana non è l’unica ad aver trovato l’amore. Anche Laura Torrisi pare essersi innamorata. Se si vuole trovare l’anima gemella, oltre a Uomini e Donne si può sempre tentare con Amici.

