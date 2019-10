Pamela Camassa ha vinto la prima edizione di Amici Celebrities. Dopo la fine della lunga diretta di ieri sera, Michelle Hunziker ha svelato cosa ne pensa.

Pamela Camassa è la vincitrice della prima edizione di Amici Celebrities. La fidanzata di Filippo Bisciglia, durante il corso del talent show ideato da Maria De Filippi, si è esibita come cantante ma anche come ballerina, convincendo in tutto e per tutto il pubblico da casa, che ha scelto di premiarla.

Dopo la puntata, ovviamente, non poteva mancare la reazione di Michelle Hunziker che ha commentato senza peli sulla lingua la vittoria della showgirl.

Michelle Hunziker sulla vittoria di Pamela Camassa

Michelle Hunziker ha avuto l’arduo compito di dover sostituire Maria De Filippi nella conduzione del talent show più famoso del piccolo schermo. La bionda conduttrice ha dichiarato quanto è difficile condurre Amici Celebrities ma il risultato è stato a dir poco soddisfacente.

Tant’è che poco dopo la diretta, ha commentato la vittoria di Pamela Camassa sul suo profilo Instagram, rivelando cosa ne pensa della scelta del pubblico di premiare la fidanzata di Filippo Bisciglia. Michelle Hunziker è assolutamente d’accordo con la vittoria di Pamela, in quanto la ritiene una ragazza tenace e disciplinata.

“Pamela Camassa ha vinto! Una donna con tanta voglia di fare e in grado di mettersi in discussione”, ha commentato la conduttrice. “Lei si è meritata di portare a casa questo premio!”, ha aggiunto.

Pamela Camassa ha vinto Amici Celebrities mettendo d’accordo il pubblico da casa e la giuria del talent show di canale 5. Ieri, poco prima di andare in onda, la fidanzata di Filippo Bisciglia aveva rivelato quanto fosse importante per lei questo programma. Per Pamela è la realizzazione di un sogno e non potrebbe esserne più felice, visto che era convinta di essere ormai troppo grande per vedere realizzati i suoi sogni.

