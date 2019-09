Pamela Camassa chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Pamela Camassa è una showgirl di 35 anni. Lei è nata il 22 aprile 1984 a Prato (Toscana) sotto il segno del Toro, è alta 188 centimetri e pesa circa 57 Kg. È molto legata ai suoi genitori ed a sua sorella Manola, grazie a loro trascorre un’infanzia serena e spensierata. Si diploma presso un’istituto di ragioneria ma non prosegue gli studi decidendo di dedicarsi al lavoro.

È una grande tifosa e la sua squadra del cuore è la Fiorentina. Ha molti tatuaggi sparsi su tutto il corpo: ha due scritta in arabo una che significa Filippo (nome del suo fidanzato) e una che significa Manola, poi ha la Chiave del Sol che indica la sua passione per la musica, ha un tatuaggio di Hello Kitty e tanti altri spersi su tutto il corpo.

Nome: Pamela Camassa

Soprannome: Pam

Età: 35 anni

Data di nascita: 22 aprile 1984

Luogo di nascita: Prato

Segno zodiacale: Toro

Titolo di studio: Diploma

Professione: Showgirl

Altezza: 188 cm

Peso: 57 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Pamela Camassa: Instagram

Pamela Camassa è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito da 299mila persone e conta oltre 1800 post. Ama condividere principalmente selfie, foto insieme ad amici e parenti, sono presenti anche scatti che riguardano la sua vita privata e che la ritraggono insieme al suo fidanzato. Sui social è possibile trovare profili falsi ma il suo account ufficiale è questo qui.

La 35enne ha un profilo attivo anche su Facebook, è seguita da 12mila persone e ama condividere principalmente shooting fotografici e foto che riguardano la sua carriera, la potete seguire qui. Mentre su Twitter è seguita da 14,2mila followers e conta oltre 300mila tweet che riguardano la sua carriera e la sua vita quotidiana: potete trovare il suo account qui.

Pamela Camassa: vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che Pamela Camassa ha felicemente fidanzata con Filippo Bisciglia da 10 anni. La coppia si è conosciuta durante una vacanza a Cortina d’Ampezzo tuttavia la loro relazione inizierà relativamente tardi, sopratutto perché si era lasciato da poco con Simona Salvemini.

Ma ora, nonostante le difficoltà iniziali, i due sono molto felici insieme ma, per il momento, sembra che il matrimonio e l’avere un figlio non sia nei loro piani futuri. Pamela ha ammesso di non sentirsi ancora pronta per affrontare un cambiamento del genere: “So perfettamente che quando arriva un figlio la vita si stravolge in meglio, ma forse la mia paura sta proprio in questo cambiamento. Sarò in grado, mi chiedo, di andare incontro appieno a tutte le esigenze di un bambino?”.

Pamela Camassa: carriera

Per quanto riguarda la carriera di Pamela Camassa sappiamo che ha iniziato a lavorare prima in un’agenzia di viaggi e poi come consulente del lavoro. La svolta per lei è arrivata nel 2000 quando è stata ingaggiata come protagonista per il film Via del Corso.

Due anni più viene scelta per rappresentare l’Italia a Miss Mondo ma rifiuta come gesto di protesta contro il trattamento riservato alle donne della Nigeria, (paese che ospitava la manifestazione). Anche altre donne hanno fatto la sua stessa scelta. Nel 2005 arriva terza a Miss Italia.

Nel 2006 appare per la prima volta in televisione come Valletta nel programma I Raccomandati e nello stesso anno partecipa a Ballando con le Stelle, classificandosi seconda. Nel 2008 la troviamo insieme a Carlo Conti nel programma “I migliori anni” e come concorrente ne “La Talpa” però abbandona il gioco per il suo fidanzato. Nello stesso anno la vediamo nei film Un’estate al mare e Cenci in Cina.

Nel 2012 partecipa a Tale e quale show, risultando una delle concorrenti più apprezzate dal pubblico, e nel 2017 è a Selfie – Le cose cambiano, nel ruolo di giurata. Nel 2019 viene annunciata la sua partecipazione a Amici Celebrities, nella squadra bianca.

