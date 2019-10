La mamma di Filippo Bisciglia ha svelato un toccante retroscena sulla sua malattia, ricordando la commozione di suo figlio ad Amici Celebrities.

Filippo Bisciglia, durante la scorsa puntata di Amici Celebrities, si è commosso, e ha fatto commuovere il pubblico, sulle note di Portami a Ballare.

La canzone, portata al successo da Luca Barbarossa, ha ricordato al conduttore di Temptation Island numerosi momenti della sua vita.

Sua madre, recentemente intervistata da DiPiù Tv, ci ha tenuto a raccontare cosa rappresenta quella canzone per loro e dei difficili momenti che hanno vissuto a causa della lotta contro il tumore.

La mamma di Filippo Bisciglia ricorda la sua malattia

La mamma di Filippo Bisciglia, durante l’intervista rilasciata al settimanale, ha raccontato di quanto suo figlio le sia stata vicino durante la battaglia sua contro il tumore.

Il fidanzato di Pamela Camassa non ha abbandonato sua madre nemmeno per un secondo, combattendo al suo fianco contro uno dei mali peggiori della nostra società. La mamma di Filippo ha raccontato anche della commozione di suo figlio durante la performance ad Amici Celebrities, spiegando perché quella canzone è così importante per loro.

Oltre al tumore, la famiglia di Filippo ha dovuto affrontare numerose cure in quanto il conduttore, quando era un bambino, non riusciva a camminare normalmente. Portami a ballare ricorda loro tutti quei momenti, in particolare di quando il concorrente di Amici Celebrities è riuscito a muovere i primi passi, pronto a conquistare il mondo e vivere la sua infanzia come tutti i suoi coetanei.

Ed è proprio a causa di queste numerose battaglie, che Filippo non vede l’ora di metter su famiglia. Il sogno di Filippo Bisciglia è infatti quello di diventare papà. Anche se al momento sia lui sia la sua compagna sono molto presi dal lavoro.

Domani, infatti, andrà in onda la semifinale di Amici e Bisciglia si ritroverà, questa volta, ad essere giudicato da Maria De Filippi che ricopre il ruolo di giudice speciale. Filippo, dopo lo scontro con la De Filippi, si ritroverà faccia a faccia con la padrona di casa.

Articolo di Maurizio Riccio.

