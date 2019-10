Durante la quarta puntata di Amici Celebrities, è stata tagliata la lite tra Giulio Scarpati ed Emanuele Filiberto. Ecco cosa non è andato in onda.

La quarta puntata di Amici Celebrities, condotta da Michelle Hunziker che ha raccolto il testimone da Maria De Filippi, ha portato all’eliminazione di Francesca Manzini e al ripescaggio di Ciro Ferrara. Nel corso della serata sono accadute diverse cose come la lite tra Giulio Scarpati ed Emanuele Filiberto che, tuttavia, non è stata trasmessa integralmente. A svelarlo sono le persone che hanno assistito alla registrazione della puntata.

Amici Celebrities: cosa non è andato in onda della lite tra Giulio Scarpati ed Emanuele Filiberto

Come ha fatto sapere Il Vicolo delle News, durante la registrazione della puntata di Amici Celebrities, è andata in scena la lite tra Emanuele Filiberto e Giulio Scarpati. Ciò che è stato trasmesso, però, non è tutto quello che è accaduto.

“Polemica ad Amici Celebrities. Scarpati contro Filiberto che gli rimprovera di aver gesticolato troppo mentre cantava un pezzo di Gaber. – si legge su ilvicolodellenews – Il tono di risposta del Principe non dev’essere andato giù all’attore che alla fine gli dice: “Magari usa il cervello la prossima volta”.

Inoltre, anche una parte dell’intervento comico di Andrea Pucci sarebbe stato tagliato. “Durante la registrazione ci sono state anche battutine tra la Vanoni e Platinette su quanto Filippo e Pamela si vedeva avessero consumato la sera prima”, si legge ancora sul Vicolo delle news.

E ieri sera, su Twitter, le persone hanno commentato chiedendo di poter vedere tutto ciò che accade durante la registrazione.

comunque si vede che hanno tagliato parecchie parti, la discussione tra filiberto e giulio scarpati l’hanno messa in caciara, andrea pucci due minuti neanche, vogliono farci andare a letto prima? #AmiciCelebrities — 🔗 (@martaxxofficial) October 9, 2019

Ma hanno tagliato la lite? MA IO VI DENUNCIO #AmiciCelebrities — Carla 🐍 (@ourlittletalks_) October 9, 2019

Hanno tagliato il commento di Giulio Scarpati contro Filiberto, e gli applausi di noi del pubblico. Emanuele maleducato e incapace, i bu erano perché non si capiva come avesse fatto a vincere contro Massimiliano. #amicicelebrities — Federica Gargiulo (@Pica_ax) October 9, 2019