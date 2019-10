Ciro Ferrara non prende parte al seminale di Amici Celebrities? Il calciatore è arrivato in ritardo a causa di una terribile gaffe.

Ciro Ferrara ha scelto di prendere parte ad Amici Celebrities in una vesta del tutto inedita rispetto a quella a cui il pubblico è abituato.

Il calciatore ha messo da parte il pallone per dedicarsi alla musica e mai si sarebbe immaginato di diventare uno dei personaggi di spicco della prima edizione del talent dedicato ai vip di Maria De Filippi.

Peccato che, a causa di una terribile gaffe, il calciatore abbia messo a rischio la sua partecipazione alla semifinale di questa sera. Il motivo? Ciro Ferrara è arrivato alle prove del programma con tre ore di ritardo: si era addormentato in treno.

Amici Celebrities semifinale: la gaffe di Ciro Ferrara

Il settimanale Chi riporta in esclusiva cosa è accaduto alle prove della semifinale di Amici Celebrities. Il calciatore è partito da Napoli, in treno, per raggiungere gli studi di Roma e iniziare le prove della puntata insieme ai suoi compagni.

Durante il viaggio, però, Ciro Ferrara si è addormentato in treno e, invece di scendere alla fermata di Roma, il calciatore si è ritrovato a Firenze!

Accortosi dell’errore, Ciro ha preso il primo treno disponibile e ha provato nuovamente a raggiungere la capitale arrivando alle prove con ben tre ore di ritardo. Il suo ritardo, purtroppo, ha compromesso la sua partecipazione alla semifinale in quanto non ha potuto provare, come gli altri concorrenti, i pezzi di questa sera.

Fortunatamente però, la produzione del programma ha scelto di chiudere un occhio. Ciro Ferrara ha recuperato le ore perse, rimettendosi in pari con i suoi compagni. Soltanto in questo modo ha potuto prendere parte alla semifinale di Amici Celebrities. Altrimenti sarebbe stato impossibile prendere parte alla puntata senza aver provato prima le esibizioni.

Nel corso della puntata di questa sera ne vedremo delle belle, anche se il pubblico spera di non andare incontro all’ennesima censura. Visto che settimana scorsa è stata tagliata la lite tra Scarpati e Filiberto.

Ciò che spera di rivedere sono le emozioni pure, come quella trasmessa da Filippo durante la performance di Portami a ballare. Di recente, la mamma del conduttore ha svelato un retroscena prima di Amici.

