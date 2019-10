Amici Celebrities stasera giungerà al termine, ma chi sarà il vincitore di Michelle Hunziker? I concorrenti svelano i loro pensieri prima della finale.

Amici Celebrities stasera volgerà al termine e tutti i telespettatori non vedono l’ora di conoscere il tanto atteso nome del vincitore di Michelle Hunziker.

A poche ore dalla finale, i concorrenti rimasti hanno espresso il loro pensiero in merito all’esperienza vissuta. Parole di gratitudine non solo per la conduttrice e gli autori, che hanno permesso loro di trasformare i loro sogni nel cassetto in realtà, ma anche per il pubblico a casa.

E’ stato il pubblico, infatti, a decretare il successo di questa prima edizione.

Amici Celebrities 2019: chi vincerà la prima edizione?

Michelle Hunziker ha confidato di aver avuto non pochi problemi prima di recarsi alle prove per la finale di Amici Celebrities. La “sostituta” di Maria De Filippi ha avuto alcuni problemi con la sua voce, ma fortunatamente è riuscita a tornare quella di prima grazie all’assunzione di alcuni farmaci. Ma prima che potesse recarsi in studio, i suoi finalisti hanno confidato i loro pensieri prima della fine di quest’edizione.

Il più rilassato sembra essere Ciro Ferrara che, dopo la gaffe alla semifinale di Amici, sembra aver vissuto quest’esperienza con spensieratezza e serenità. Anche se, come ai suoi colleghi, non gli dispiacerebbe vincere il talent show di Michelle Hunziker. Pamela Camassa, invece, si è commossa sul web. Affermando che per lei quest’esperienza è la realizzazione di un sogno, di un treno che pensava non potesse più passare.

Da Amici Celebrities, la showgirl ha confidato di aver provato a prendere il meglio, crescendo non solo artisticamente ma anche a livello personale. Il conduttore di Temptation Island, di cui la mamma di Filippo Bisciglia ha svelato un retroscena, invece ha confidato che se la sta letteralmente “facendo sotto”, ma è più che carico che mai per esibirsi per un’ultima volta sul palco di Amici.

Massimiliano Varrese, come Pamela, ha riposto tante speranze in questo programma e spera che possa portarlo a un passo dal suo sogno: quello di ballare.

Chi vincerà Amici Celebrities? Al momento tutti sembrano puntare su Filippo Bisciglia, anche gli stessi concorrenti ritengono che il conduttore sia il preferito dal pubblico. Avranno ragione oppure il pubblico preferirà premiare qualche altro artista?

