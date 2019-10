Michelle Hunziker, sul suo profilo Instagram, ha rivelato che le risulta più difficile condurre Amici Celebrities piuttosto che Sanremo.

Michelle Hunziker, poco prima di andare in onda su canale 5 con la semifinale di Amici Celebrities, ha rivelato sul suo profilo Instagram che per lei è molto più difficile condurre il talent show ideato da Maria De Filippi piuttosto che salire sul palco del Festival di Sanremo.

Come prevedibile, purtroppo, le sue dichiarazioni hanno dato vita a non poche polemiche. Anche se, è bene specificare, che la conduttrice faceva riferimento all’inevitabile paragone con la conduzione della De Filippi, visto che è da venti anni conduce il programma.

Michelle Hunziker fa chiarezza su Amici Celebrities

Michelle Hunziker ci ha tenuto a replicare alle numerose critiche che l’hanno vista protagonista nel corso di questi giorni. Stasera, infatti, ad Amici Celebrities ritornerà Maria De Filippi nel ruolo di giudice speciale. In molti hanno sospettato che dietro questo ritorno ci siano gli ascolti non proprio soddisfacenti realizzati dalla conduttrice svizzera la scorsa settimana.

Michelle Hunziker ci ha tenuto a specificare che lei sapeva benissimo a cosa andava incontro quando le hanno proposto di condurre Amici Celebrities, visto che è un programma cucito sulla De Filippi. Ma quando Maria le ha chiesto di condurre il programma, non se l’è sentita di dire no vista la profonda stima che prova nei suoi confronti, anche se è difficile sostituire qualcuno dopo venti anni.

Per questo motivo ha dichiarato che per lei è stato più facile condurre il Festival di Sanremo, che non ha un volto storico, visto il continuo cambio di conduttori, piuttosto che Amici. Tant’è che la nuova edizione sarà con Amadeus, mentre la precedente vedeva Claudio Baglioni nelle vesti di conduttore.

L’importante ora è però concentrarsi sulla semifinale della trasmissione. Questa sera si decreteranno i quattro finalisti della prima edizione di Amici Celebrities e i concorrenti dovranno esibirsi, durante il corso della puntata, insieme ai The Kolors, che qualche anno fa vinsero l’edizione classica del programma, Irama, anche lui ex vincitore della trasmissione, e Diana Del Bufalo. Per l’occasione, infatti, Michelle ha sfoggiato un nuovo look.

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!

Leggi anche:

Ciro Ferrara salta la semifinale? La gaffe prima di Amici Celebrities

Michelle Hunziker presto nonna? “Aurora e Goffredo…”

Filippo Bisciglia mamma: il toccante retroscena prima di Amici