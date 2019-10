Filippo Bisciglia e Pamela Camassa ospiti da Silvia Toffanin a Verissimo. Le dichiarazioni della coppia dopo l’esperienza nel talen show Amici Celebrities

La finale di Amici Celebrities è andata in onda qualche giorno da ed ha visto il trionfo di Pamela Camassa che gareggiava nelle vesti di ballerina. Insieme a lei nel programma c’era anche il noto conduttore televisivo, nonché ex gieffino Filippo Bisciglia. Per i due, che stanno insieme da anni ormai, è stata la prima esperienza televisiva fatta insieme e nel corso dell’intervista per Verissimo hanno svelato tutte le emozioni provate.

La vincitrice, Pamela, ha svelato: “Ho sempre sperato di vincere, come tutti i concorrenti, ma non c’è mai stato un momento in cui ho capito che ce l’avrei fatta. Grazie a questa esperienza sono venuti fuori tanti lati di me che io stessa non conoscevo. Ho sempre avuto una passione per il canto e per la danza e seguo ‘Amici’ fin dalla prima edizione. In passato ho anche fatto un provino come ballerina, ma dopo aver superato il primo step, ho finto di essermi fatta male perché mi sembrava che fosse un livello troppo alto per me.”

Filippo Bisciglia su Pamela: “Lei è la mia famiglia”

Filippo Bisciglia, che vuole diventare papà, ha affermato di essere molto fiero della sua compagna e fiero della bravura dimostrata: “Sono contentissimo per lei, se lo merita. È stata un’emozione grandissima, è come se avessi vinto anche io”.

Poi i due hanno svelato di non pensare al matrimonio per il momento e di essere felice di quello che hanno adesso: “Siamo già sposati, cosa cambia? Anche se non abbiamo figli lei è la mia famiglia. Pamela è tutto per me, è la mia fidanzata, la mia migliore amica, la mia confidente”. Un idea che rimane immutata da anni, infatti già qualche tempo fa Filippo aveva ammesso: “Dopo dieci anni di vita assieme è come se fossimo già sposati. Non ci serve la firma su di un documento per sentirci famiglia. Non potrei mai immaginare la mia vita senza di lei.”

