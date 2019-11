Ancora problemi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: la coppia torna nello studio del trono over di Uomini e Donne e lei si lamenta per un like.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri non trovano pace. Dopo aver lasciato Uomini e donne per poter ricominciare insieme, la coppia è tornata in studio per la nuova registrazione del trono over dando vita ad una nuova discussione scatenata dalle presunte mancanze del cavaliere nei confronti di Ida.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri discutono ancora a Uomini e Donne per un mancato like

Dopo essersi rincorsi a lungo, Ida Platano e Riccardo hanno deciso di riprovarci. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, infatti, ha sempre considerato Ida la donna perfetta e, alla fine, nonostante le paure di lei, è riuscito a riconquistarla. Per vivere senza pressioni la storia, la coppia ha lasciato il trono over e, negli scorsi giorni, ha fatto un regalo ai fans. Ida Platano, infatti, ha pubblicato la prima voto di coppia in cui sorride accanto a Riccardo. Tantissimi i commenti ricevuti tra cui spicca quello di Gemma Galgani. Riccardo, invece, non ha commentato e non ha lasciato nessun like scatenando la rabbia della Platano.

Nel corso della nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne, come fa sapere il Vicolo delle News, Ida e Riccardo sono tornati al centro dello studio per aggiornare i fans sull’andamento della loro storia d’amore. Ida, infatti, lamenta il poco trasporto di Riccardo. Tra i due, a quanto pare, non ci sarebbe stato ancora nessun bacio e, come se non bastasse, Ida considera grave il fatto che Guarnieri non abbia commentato la prima foto di coppia dopo l’addio al programma. Tra i due s’intromette Armando Incarnato che, in settimana, ha fatto una serie di storie allusive contro la coppia e scatenando la reazione di Tina Cipollari che lo accusa di essere geloso e invidioso dal momento che Ida gli ha preferito Riccardo.

