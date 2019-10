Amici Celebrities è da poco giunto al termine, ma il settimanale Spy ha svelato chi è il Vip a cui Filippo Bisciglia ha “rubato” il posto.

Amici Celebrities è terminato soltanto qualche giorno fa, ma in rete iniziano a spuntare nuovi retroscena sulla prima edizione del talent show di Maria De Filippi dedicata ai personaggi del piccolo schermo.

Il settimanale Spy ha svelato in anteprima il nome del Vip che Filippo Bisciglia è andato a sostituire nel cast del programma.

Perché sì, il conduttore di Temptation Island è riuscito a prendere parte alla trasmissione per un pelo, in quanto questo Vip ha dovuto rinunciare all’ultimo minuto al programma dopo aver superato tutti i provini.

Amici Celebrities: Bisciglia ha sostituito uno sportivo

Amici Celebrities ha dato l’opportunità a numerosi personaggi dello spettacolo di poter mostrare il loro talento sul piccolo schermo, come Pamela Camassa che ha vinto, ma non tutti i Vip che hanno sostenuto i provini sono riusciti a superarli e non tutti quelli che abbiamo visto sul piccolo schermo erano stati scelti in un batter d’occhio dagli autori.

E’ il caso di Filippo Bisciglia che, come dichiarato dal settimanale Spy, ha rivelato che il conduttore di Temptation Island è entrato nel programma per un pelo in quanto Camille Lacourt ha dovuto rinunciare ad Amici Celebrities.

Il nuotare si era presentato in veste di ballerino e aveva superato tutti i provini, ma a causa dei numerosi impegni lavorativi ha dovuto rinunciare all’ultimo minuto a prendere parte al programma. Dopo il suo no, è stato subito ripescato il fidanzato di Pamela Camassa che ha accettato di buon grado di far parte del cast di Maria De Filippi. Ma, oltre a Filippo Bisciglia che è riuscito a farcela, numerosi Vip sono stati scartati.

Qualche nome? La cantante Arisa si era presentata in veste di ballerina, ma il suo provino non è andato come sperato. O Matteo Branciamore dei Cesaroni, che aveva provato con la categoria canto. Altro Vip che ha dovuto rinunciare a causa degli impegni lavorativi, invece, è Gabriele Rossi.

Intanto proprio la coppia che ha preso parte al programma, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, dopo Amici è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

