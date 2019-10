Laura Torrisi dopo il grande successo ottenuto ad Amici Celebrities sembra aver trovato anche l’amore. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Laura Torrisi ha riscontrato molto successo nel corso della sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, Amici Celebritis. Ma adesso stando a quanto trapelato, sembrerebbe che l’attrice italiana abbia ritrovato l’amore.

La Torrisi si sarebbe avvicinante ad un cantante. Lo ha rivelato il settimanale Chi di Alfonso Signorini che insinua: “Dopo Amici Celebrities l’attrice Laura Torrisi continua a coltivare la passione per la musica, non smette di ascoltare Antonio Aiello, in arte Aiello. Una passione molto, molto forte, quella per il cantante cosentino…”

