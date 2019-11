Tina Cipollari | “Sono stata cornuta ma le ho anche messe”

Tina Cipollari, ospite del Maurizio Costanzo Show, ha una rivelazione: “sono stata cornuta, ma sono felice di averle messe onestamente”.

Tina Cipollari, ospite del Maurizio Costanzo Show, approfittando della presenza di Giulia De Lellis che ha parlato del libro “Le corna stanno bene su tutto“, si è lasciata andare ad una confessione personale svelando di essere stata tradita, ma di aver, a sua volta, tradito.

Tina Cipollari e le corna: “sono stata cornuta, ma le ho anche messe e sono felice di averlo fatto onestamente”

Schietta e sincera come sempre, la storica opinionista di Uomini e Donne il cui cachet è stato svelato, ha raccontato un dettaglio inedito della propria vita privata. Parlando del libro “Le corna stanno bene su tutto”, Maurizio Costanzo ha chiesto ai propri ospiti se ci fossero altri cornuti. Tina Cipollari non ha avuto problemi ad ammettere di essere stata tradita svelando, però, di aver tradito a sua volta.

“Io diciamo che sono stata cornuta. Però le ho anche messe le corna. Sono felice di averle messe onestamente. Certo, perché alla fine le corna vanno, vengono, non c’è una regola. Ha ragione Giulia, stanno bene su tutto. Si dice ‘il nero sta bene su tutto’. – ha continuato Tina Cipollari – Quindi anche per le corna vale la stessa cosa. Uno se ne accorge da tante cose. Ad esempio dai cambiamenti del partner, dai ritardi o dal cellulare girato. Certo, il cellulare uno lo mostra, ma se lo nascondi significa che c’è qualcosa che non va. Poi magari se uno passa troppo tempo sulle chat e su Whatsapp. Poi sono anche sensazioni”, ha confessato la Cipollari.

Tina, poi, ha svelato di aver avuto, recentemente, un incubo: “Ultimamente ho avuto un grande incubo e c’era proprio Gemma”. Infine, ha confessato che sta lavorando su un libro: “Sì, sto scrivendo un libro. C’è questo progetto. Quando sarà pronto verrò qui a presentarlo”. Maurizio Costanzo le ha chiesto se l’argomento sarà Gemma, ma Tina ha risposto: “Su Gemma? No, no, no. Su Gemma no, assolutamente. Non è proprio il caso”, ha concluso.