Dieta Tina Cipollari: cosa e quanto mangia l’opinionista di Uomini e Donne. Ecco il menù previsto dal regime alimentare studiato per lei.

La dieta di Tina Cipollari comincia a portare i suoi frutti. La bionda opinionista di Uomini e Donne ha già perso qualche chilo ed entro dicembre punta a perdere complessivamente dieci chili. Ogni settimana, davanti alla dottoressa Emanuela Casaldi che la segue, Tina si pesa nello studio di Uomini e mostra i propri progressi al pubblico, ma cosa e quanto mangia ogni giorno Tina Cipollari? Andiamo a scoprire il menù.

Dieta Tina Cipollari: il menù settimanale, cosa e quanto mangia l’opinionista di Uomini e Donne

Tina Cipollari, finora, ha perso quasi 4 kg. Un buon risultato per la biopnda opinionista che, dopo aver toccato quota 84 kg, ha deciso di rimettersi in forma dicendo addio a cornetti, brioches, pizze e dolci che mangiava abitualmente. Oggi, infatti, Tina segue una dieta studiata per lei dalla dottoressa Emanuela Casaldi e che le permetterà di raggiungere nuovamente il suo peso forma.

La dieta di Tina Cipollari prevede cinque pasti al giorno ovvero colazione, spuntino della mattina, pranzo, spuntino del pomeriggio e cena. A colazione mangia una fetta di pane bruscato o con della marmellata o con del burro di mandorle; per lo spuntino mattutino può scegliere tra lo yogurt magro, la frutta secca o un frutto di stagione. A pranzo mangia prima un piatto di verdure e poi può scegliere tra carne e pesce. Per lo spuntino pomeridiano può scegliere tra sei olive verdi, frutta secca o frutta di stagione. A cena, infine, mangia o carne o pesce. La dieta di Tina Cipollari non prevede il consumo di pasta, ma di farro. Inoltre sono banditi i dolci.

“Il mio umore non è cambiato con questo regime alimentare. Mi sento meglio a livello fisico, respiro meglio, cammino più veloce, la notte dormo meglio e mi sento più leggera. Mi sento anche più sgonfia”, ha spiegato la Cipollari a Uomini e Donne Magazine.