Grande Fratello Vip: Loredana Lecciso e Clizia Incorvaia nel cast?

Il Grande Fratello Vip tornerà il prossimo anno, ma secondo recenti indiscrezioni la Lecciso e l’ex di Sarcina sarebbero nel cast.

Il Grande Fratello Vip, nonostante sia stato rimandato al prossimo anno, è continuamente a lavoro per formare il cast della prossima edizione.

Secondo recenti indiscrezioni, infatti, Alfonso Signorini avrebbe proposto di prendere parte al programma ad alcuni dei personaggi più discussi del piccolo schermo. Qualche esempio?

L’ex compagna di Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso, ma non solo. La proposta sarebbe arriva anche a Clizia Incorvaia, moglie di Francesco Sarcina, protagonista degli ultimi gossip a causa del bacio dato a Riccardo Scamarcio.

Grande Fratello Vip: primi nomi del cast di Signorini

Il Grane Fratello Vip potrebbe avere un cast di tutto rispetto, visto che pare ormai confermata la presenza di Clizia Incorvaia all’interno del cast.

La modella, dopo essere stata protagonista dei salotti di Barbara d’Urso, parrebbe pronta a fare il suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia. L’ex di Francesco Sarcina non sarà la sola.

Anche Lorenzo Riccardi ha sostenuto il provino, ma non è ancora a conoscenza della decisione finale presa dalla produzione del GF Vip 4 e del padrone di casa Alfonso Signorini.

Altro personaggio che è stato ufficialmente contattato dalla redazione del reality show di canale 5 è Loredana Lecciso, che ha rivelato di aver ricevuto la tanto ambita proposta, ma di non sapere ancora se accettarla o meno. La showgirl si è detta contenta dello slittamento del programma, così da avere ancora un altro po’ di tempo per decidere se varcare o meno la famosa porta rossa.

Se Loredana Lecciso nel cast del GF Vip è ancora incerta, è sicura l’assenza di Nilufar Addati che ha dichiarato di non essere pronta, o almeno di non esserlo per il momento, per prendere parte al programma.

