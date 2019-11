Musica in lutto, è morto Fred Bongusto

Muore all’età di 84 anni uno dei miti della canzone italiana, Fred Bongusto. Il celebre artista ha avuto il suo massimo successo negli anni ’60/’70

Lutto per la musica italiana: è mancato all’età di 84 anni Fred Buongusto. Il cantante conosciuto in tutto il mondo per ‘Una rotonda sul mare,’ ha visto l’apice del successo tra gli anni ’60 e ’70. Ma anche successivamente è stato amatissimo dal pubblico.

L’artista ha ricevuto l‘onorificenza al merito della Repubblica nel 2005 da Carlo Azeglio Ciampi.

L’annuncio della morte è stato dato dal suo ufficio stampa. Da qualche tempo il cantante aveva problemi di salute. I funerali si terranno a Roma lunedì 11 novembre, con inizio alle 15, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, in piazza del Popolo.

