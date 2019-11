Oggi cuciniamo insieme degli ottimi carciofi fritti in pastella, un’idea semplice ma molto gustosa che si adatta ad ogni genere di occasione.

I carciofi fritti in pastella sono un contorno perfetta ma possono diventare anche un sostanzioso secondo piatto. Inoltre provateli dentro ad un panino, ad una focaccina e in una piadina, il risultato sarà strepitoso.

Sono moltissimi i modi di proporre i carciofi a tavola, ma quelli in pastella rimangono una delle ricette più sfiziose e veloci da preparare, ideale per i grandi ma anche i bambini, da proporre sia come antipasto che in un aperitivo.

Potete sostituire l’acqua della pastella con il latte o la birra e arricchire i carciofi con cubetti di scamorza e fettine di prosciutto cotto prima di impanarli, Vedrete che il risultato finale sarà ancora più gustoso.

Carciofi fritti in pastella, una ricetta semplice

I carciofi fritti in pastella sono pronti in pochissimi minuti e non richiedono una manualità particolare- In compenso però il risultato sarà da leccarsi i baffi.

Ingredienti (per 4 persone):

6 carciofi

2 uova medie

100 ml acqua minerale frizzante

2 cucchiai formaggio grattugiato

un ciuffo di prezzemolo

olio di semi

sale

pepe

Preparazione:

Per prima cosa pulite i carciofi tagliando la parte del gambo e togliendo le foglie più esterne, le spine (nel caso di carciofi sardi) e e barbe interne. Tagliate i carciofi in quattro spicchi, oppure al massimo in sei se sono particolarmente grossi. Poi metteteli in una terrina con acqua fredda e limone per non farli annerire.

A parte preparate la pastella, sbattendo la farina e le uova. Unite l’acqua per ottenere un composto liscio e omogeneo che insaporirete con il sale, il parmigiano (o grana padano) e il prezzemolo lavato e tritato.

Sciacquate i carciofi e scottateli in acqua bollente per 5 minuti. Scolateli e asciugateli con la carta assorbente. Bagnateli nella pastella appena preparata e friggeteli in olio ben caldo fino a quando non saranno dorati.

Scolateli su carta assorbente e serviteli immediatamente.

Questa preparazione con la pastella vale per moltissime altre verdure. Provate in questo modo anche le melanzane, le zucchine, i peperoni. Ma a che i cardi, quando è stagione.

