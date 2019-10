Grande Fratello Vip: ecco chi avrebbe voluto Signorini come opinionista

Ormai sappiamo tutti che il Grande Fratello Vip avrà come opinionisti Pupo e Wanda Nara. Sembra, però, che prima di Wanda, Signorini avesse pensato ad un’altra possibile donna di successo. Secondo il sito Bitcyf si tratta di Giulia De Lellis che avrebbe però rinunciato all’allettante proposta. Non si sa ancora se per le divergenze avute in passato o se per i tanti impegni lavorativi che la stanno occupando al momento.

