Grande fratello Vip: Magalli nella casa? Il conduttore vuota il sacco

Giancarlo Magalli ospite speciale della quarta edizione del Grande Fratello Vip? Il conduttore Rai vuota il sacco e racconta tutta la verità.

Giancarlo Magalli al Grande Fratello Vip 2020 come ospite speciale per un incontro con Adriana Volpe? Di fronte a tale rumors, il conduttore Rai ha rotto il silenzio raccontando tutta la verità attraverso un post pubblicato su Facebook.

Se vuoi restare sempre aggiornata sul mondo del gossip e sulla vita privata dei personaggi dello spettacolo CLICCA QUI!

Giancarlo Magalli: “la voce che mi vorrebbe come concorrente o ospite del Grande Fratello Vip è infondata”

Il Grande Fratello Vip tornerà in onda nel 2020. A condurre il reality sarà Alfonso Signorini che sarà affiancato da due opinionisti tra cui c’è anche la moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara. Tra i concorrenti, invece, nella casa del Gf Vip dovrebbe esserci anche Adriana Volpe. Nelle scorse ore, si è diffusa la voce lanciata da Dagospia secondo cui la Rai starebbe tentando di portare in casa anche Magalli, come ospite, per un incontro con la Volpe con la quale non c’è un buon rapporto. Di fronte a tali rumors, Magalli è intervenuto sui social smentendo tutto.

“Vorrei essere preciso e pacato: leggo sui soliti siti di una mia partecipazione al Grande Fratello VIP come ospite o addirittura come concorrente. Non so chi abbia messo in giro questa voce, ma vi assicuro che è infondata. Nessuno mi ha proposto una cosa simile e se anche lo facessero la vedrei molto difficile. Non per antipatia verso altri concorrenti, né per avversione al programma, ma per il semplice fatto che la mia trasmissione I Fatti Vostri va avanti fino a fine maggio e che il mio contratto Rai non mi consente di andare, sia ospite che a pagamento, in programmi della concorrenza.

In ogni caso Alfonso Signorini, che è anche un mio vecchio amico, non si è mai sognato di farmi questa proposta.

Chiaro?”.

LEGGI ANCHE:

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI