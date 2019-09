Grande Fratello Vip 2019, concorrenti e anticipazioni: cifra record per Gessica Notaro. Spunta anche Karina Cascella mentre il Divino Otelma…

Gessica Notaro sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 2019? Per convincere la Notaro ad accettare di varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà, Mediaset le avrebbe offerto un cachet stellare. Sarà bastato per convincere Gessica a diventare una concorrente della nuova edizione vip del padre di tutti i reality?

Grande Fratello Vip 2019: cachet stellare per Gessica Notaro che rifiuta

Gessica Notaro era il grande sogno di Mediaset per la nuova edizione del Grande Fratello Vip che sarà condotta da Alfonso Signorini. Dopo aver partecipato a Ballando con le stelle, però, pare che Gessica non abbia alcuna intenzione di trascorrere le sue settimane nella casa più famosa d’Italia.

“Gessica Notaro (29 anni) dopo aver partecipato a Ballando con le Stelle è corteggiatissima dalla tv”, si legge sul settimanale Oggi. “A Cologno Monzese – aggiunge ancora Alberto Dandolo – gira voce che la bella Gessica abbia rinunciato al GF Vip, nonostante una grossa offerta economica. Si sussurra che il Biscione le avesse offerto la cifra record di 100 mila euro per partecipare come concorrente alla prossima edizione del noto reality”.

Avrebbe detto no anche Emanbuela Folliero mentre sarebbe pronta a mettersi in gioco l’ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella che, ha chi le ha chiesto se, in futuro, parteciperebbe a Temptation Island, ha risposto: “Ma si pazz’? Lascerei il villaggio in dieci minuti, giusto il tempo di arrivare nel villaggio dei fidanzati, prendere Max e tornare a casa. Se va bene. Al GF Vip invece.. Beh Gineva (sua figlia, ndr) ha ormai 10 anni quindi… Mai dire mai”.

Non ci sarà, inoltre, neanche il Divino Otelma che, attraverso la pagina di Instagram Reality_News.Ita, parlando di se stesso, ha detto: “Il Divino ha smentito da tempo di essere disponibile per il GF Vip”.

