Grande Fratello Vip: Nuovo rifiuto da parte di un vip caro al pubblico

La macchina del Grande Fratello Vip è ormai in moto e al momento si stanno scegliendo quelli che saranno i prossimi concorrenti ad entrare nella casa. Nonostante la sua fama, la prossima edizione, che sarà condotta per la prima volta da Alfonso Signorini, ha già avuto un paio di no importanti ai quali si è appena aggiunto il terzo, quello di un volto noto dello spettacolo: Emanuela Folliero.

La storica conduttrice di Mediaset ha infatti declinato la proposta, prendendo al contempo una decisione molto importante per la sua carriera.

Emanuela Folliero dice no al Grande Fratello Vip e saluta Mediaset

Ci sono volti della tv che si tende a collegare ad una particolare emittente. Personaggi che per anni sono stati un punto fisso in un determinati programma e che per questo si immaginano sempre collegati ad uno specifico canale, come se tra loro ci fosse un legame incancellabile.

È il caso di Emanuela Folliero, da sempre volto di Mediaset, prima come annunciatrice tv per i programmi di Rete 4 e poi come conduttrice tv. Eppure, a riprova del fatto che i tempi cambiano, anche certi legami possono arrivare a termine ed è quanto è accaduto proprio in questi giorni in cui, dopo il no al Grande Fratello Vip, la Folliero ha deciso di andar via da Mediaset ponendo fine ad una collaborazione che durava da quasi trent’anni.

Come ha lei stessa dichiarato al settimanale Oggi, la Folliero era da troppo tempo in panchina, pagata per non fare nulla di importante e pertanto incerta sul proprio futuro lavorativo. A darle una mano è stata la proposta per il Grande Fratello Vip che le ha in qualche modo aperto gli occhi. Per sua stessa ammissione, infatti, lei è una persona troppo riservata per pensare di vivere sotto le telecamere tutto il giorno. In più ha anche un figlio e una mamma anziana ai quali pensare. Insomma, nonostante una generosa offerta, la sua scelta finale è stata per il no.

A cambiare ancora una volta il suo destino, è giunta anche una proposta da parte della Rai che la vedrà tornare a parlare d’amore a Detto Fatto, dove avrà una rubrica tutta sua. Un cambiamento importante del quale sentiva il bisogno.

Intanto, il Grande Fratello Vip ha ancora una volta un posto vuoto da riempire.

