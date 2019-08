Grande Fratello Vip 2019, Alfonso Sigonirini mette su un cast d’eccezione con cui si prepara a sbancare gli ascoti. Ecco i concorrenti.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip? Il reality show tornerà in onda nella nuova stagione televisiva e a condurlo sarà Alfonso Signorini che, dopo aver affiancato Ilary Blasi che ha deciso di lasciare, come opinionista, prenderà in mano le redini del programma. I nomi dei concorrenti, per il momento, non sono ancora ufficiali, ma il giornaista starebbe mettendo su un cast in grado di mettere d’accordo le diverse fasce di pubblico.

Grande Fratello Vip: Andrea Melchiorre e Lorenzo Riccardi tra i concorrenti

Secondo il settimanale Nuovo, a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà come concorrenti saranno due ex volti noti di Uomini e Donne, amatissimi dal pubblico ovvero l’ex tronista Lorenzo Riccardi, felicemente fidanzato con Claudia Dionigi, scelta alla fine del suo percorso e l’ex corteggiatore Andrea Melchiorre che conquistò il cuore di Valentina Dallari con cui la storia finì poco dopo.

I nomi degli ex protagonisti di Uomini e Donne, però, non solo gli unici a circolare. Sono diversi i rumors che vorrebbero tra i concorrenti della nuova edizione vip del padre di tutti i reality anche Adriana Volpe, Claudia Galanti, Cicciolina, Fernanda Lessa, Matilde Brandi, Shalpy, Giucas Casella, Divino Otelma, Loredana Lecciso.

Saranno questi, dunque, i concorrenti scelti da Alfonso Signorini? A sperare di poter varcare la famosa porta rossa è anche Katia Fanelli, la protogonista fotonica di Temptation Island 2019.

