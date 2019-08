Grande Fratello Vip, chi entrerà nella casa di Cinecittà per la nuova edizione del reality? Ecco i primi concorrenti di Alfonso Signorini.

Chi entrerà nella casa del Grande Fratello Vip che tornerà in onda in autunno? Dopo la decisione di Ilary Blasi di lasciare la conduzione del reaity, al suo posto, ci sarà Alfonso Sigonirini che, dopo aver fatto da opinionista nelle prime tre edizioni, è pronto a prendere il timone dell’edizione vip del padre di tutti i reality, ma chi saranno i concorrenti?

Grande Fratello Vip: ecco i concorrenti di Alfonso Signorini per la nuova edizione

Non c’è ancora l’ufficialità, ma nella casa del Grande Fratello Vip, in autunno, dovrebbero entrare: la modella Natalia Bush, l’ex concorrente de La Pupa e il Secchione Nora Amile, il Divino Otelma, Giucas Casella, Cicciolina e il suo avvocato Luca Di Carlo, l’ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi, l’attrice Eva Robin’s, Loredana Lecciso, Matilde Brandi, la modella Fernanda Lessa, Claudia Galanti, Shalpy e Kabir Bedi.

Tra i nomi in pole per la prossima edizione del Grande Fratello Vip c’è sicuramente quello di Lorenzo Riccardi che, in merito ad una sua partecipazione, ha detto: “Io al GF Vip? Vedremo..“. La fidanzata Claudia Dionigi, invece, non ha smentito la partecipazione del fidanzato e alla domanda diretta di una fan che le ha chiesto come reagirebbe se Lorenzo dovesse essere davvero un concorrente del GF Vip, ha risposto: “Se dovesse partecipare al GF Vip ovvio che mi mancherà tantissimo. Lo guarderò ad ogni ora del giorno sicuramente, per forza non avrei alternative“.

