Belen e Stefano si lasciano andare nella prima intervista di coppia: “Vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni”. E sul secondo figlio…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si lasciano andare e, nella prima intervista di coppia rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, annunciano di essere pronti a stare insieme per sempre. Dopo essere stati travolti dalla passione, dopo essere diventati subito genitori ed essersi sposati, i tre anni di separazione sono serviti a farli maturare ed oggi entrambi sono sicuri che l’amore che li unisce durerà per sempre.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Belen e Stefano: “Quello che dovevamo sbagliare l’abbiamo sbagliato. Vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni”

Bellissimi, innamorati e molto uniti, Belen e Stefano non nascondono la felicità che hanno ritrovato da quando sono tornati insieme. “Vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni. Quello che dovevamo sbagliare l’abbiamo sbagliato. Ma la famiglia è importante e deve rimanere unita. Mi piace come De Martino si gode la vita, gli basta poco… Quando sono di cattivo umore mi trascina da qualche parte e mi fa tornare felice. Difetti? Ha poca pazienza, ma non con me, con gli altri. Quindi va bene così“, ha spiegato la showgirl.

Potrebbe interessarti anche—>Belen e Stefano, i fan dicono basta: “tutto finto”. La Rodriguez…

Stefano, invece, ha rivelato i pregi dell’uno e dell’altra: “Ognuno spegne l’altro. Quando uno inizia, l’altro media. Abbiamo imparato qualcosa negli anni, ci siamo fatti vecchi pure noi (ride, ndr), siamo diventati saggi. Se sono tornato qui dopo tre anni e mezzo, è perché di pregi Belén ne ha tanti. Uno su tutti: Belén è in grado di farti cambiare umore in poco tempo… E il difetto? Non si applica abbastanza. Sai quando a scuola ti dicono: “La bambina è capace, ma non si impegna”. Siccome è donna molto fortunata, riesce a raggiungere grandi risultati senza sforzo. Io sono lo stakanovista della coppia e ogni tanto la sgrido”.

Infine, sui rumors sulla seconda gravidanza, la Rodriguez ha detto: “Work in progress, lavori in corso”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI