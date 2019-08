Continuano incessanti le voci della presunta gravidanza di Belen Rodriguez. Stefano avrebbe svelato il lieto evento ad alcuni amici

Belen Rodriguez sta per dare un nuovo fratellino o sorellina a Santiago? E’ una voce che gira da qualche tempo ma fino ad oggi non ci sono mai state né smentite e nemmeno conferme da parte dei due interessati.

Ma ora sembrerebbe esserci qualche indizio in più che confermerebbe la notizia e che coronerebbe il ritorno di fiamma di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo.

A lanciare l’indizio il settimanale ‘Di Più’ che racconta come Stefano De Martino avrebbe chiamato alcuni ex concorrenti di Amici per annunciare che diventerà nuovamente papà, ma chiedendo ai fidi amici di non svelare ancora nulla.

Belen e Stefano ancora non confermano la notizia

Ma perché Belen e Stefano non vogliono ancora rivelare il dolce segreto? La motivazione è che Belen non avrebbe ancora superato le 12 settimane, per questo motivo preferisce ancora non diffondere la notizia.

Ricordiamo infatti che la bella argentina in passato ha avuto un interruzione di gravidanza quando era fidanzata con Fabrizio Corona.

Se le indiscrezione del settimana sono vere, il 2020 potrebbe portare un figlio alla coppia che dopo una lunga separazione ha deciso di riprovarci.

Sicuramente sono molti gli indizi che portano a pensare alla gravidanza di Belen: la showgirl infatti per un malessere avrebbe dato forfait alla registrazione della prima puntata di Tu si Que Vales.

In alcune foto il ventre di Belen non sembrerebbe piatto come sempre ma con un gonfiore.

Inoltre sia Belen che Stefano non hanno mai negato di voler allargare la famiglia e Stefano aveva affermato che c’erano “lavori in corso”. Ancora di più, di recente il ballerino napoletano ha detto anche se se doveva immaginarsi con un bambino in braccio pensava ad una femmina.

Non ci sta che aspettare se la coppia regalerà un fratellino o una sorellina a Santiago che ha spesso chiesto alla mamma di allargare la famiglia. Presto comunque Belen e Stefano presto saranno insieme sul palco della ‘Notte della Taranta’ e poi al Festival di Castriamo, Chissà se in une della due occasioni arriverà un annuncio ufficiale da parte della showgirl argentina.

