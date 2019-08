Belen mostra un bellissimo scatto di Santiago a Ibizza con un dolce messaggio. Ma anche in questo caso le critiche non mancano.

Belen Rodriguez è da sempre molto social e ama come bene sappiamo esprimere le proprie emozioni sulle sue pagine. Questa volta il destinatario del messaggio non è Stefano ma l’altro uomo della sua vita, forse il più importante: Santiago.

Il figlio che in questa calda estate si sta godendo come non mai i due genitori che lo ricoprono di amore e di attenzione. Dopo diverse estati con i genitori divisi infatti, Santiago si ricorderà questa estate 2019 a Ibiza per i momenti vissuti insieme ai due celebri genitori.

E proprio a lui Belen dedica un bellissimo messaggio pieno di dolcezza e speranza “í una volta un bambino che si chiamava , ed era così speciale che il vento e il sole decisero di accompagnarlo in ogni passo che verso…..”. Un messaggio correlato da una bellissima foto del figlio di Belen e Stefano nella zona di Portinatx Ibiza.

In lontananza su una collinetta con il sole perso dietro le nuvole che lo illumina in lontananza. Un bellissimo scatto correlato dalle dolcissime parole di mamma Belen per il figlio Santiago. Il messaggio di una dolce mamma che quando si tratta del figlio si sveste dei panni da diva e diventa una persona comune.

Belen. ogni scatto una polemica

Ma come ben si sa ,ogni volta che Belen pubblica uno scatto fa parlare di se e sono molto i commenti sulla foto di Santiago ma anche molte le critiche tra questi spicca un utente che accusa Belen di fare le vacanze con i fotografi al seguito e commenta: “Fare le ferie con il fotografo personale a seguito deve essere uno strazio. Vabbè poi viene compensato dal guadagno giornaliero delle foto sui social. Se la gente capirebbe e quantificherebbe l’entrata che fate non penso che vi metterebbe quel fottuto like che vi fa arricchire sempre più. Fatevi le ferie in pace tanto dopo l’estate ognuno per la sua strada … poi magari l’anno prossimo nuova storia nuove entrate tanto la gente è stupida !!!”.

Dopo il messaggio in molti hanno condiviso l’idea dell’utente ma molti non ci vedono nulla di male in questo scatto pensando che possa essere stato realizzato anche direttamente dai genitori.