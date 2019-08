Belen Rodriguez incinta di Stefano De Martino? Dopo tanti rumors, un certificato medico svela tutta la verità sulla dolce attesa della showgirl argentina.

Belen Rodriguez è incinta di Stefano De Martino? Da mesi, precisamente da quando è tornata tra le braccia del marito, si parla di una presunta, seconda gravidanza della showgirl argentina. Negli ultimi giorni, ad alimentare il gossip è stato un malore che ha costretto Belen a saltare la registrazione di Tu sì que vales. La Rodriguez, dunque, è davvero incinta del secondo figlio? A svelare tutta la verità è un certificato medico.

Belen Rodriguez incinta del secondo figlio? La verità in un certificato medico

Santiago De Martino avrà presto un fratellino o una sorellina? Il settimanale Oggi ha parato di un malore che avrebbe colpito Belen prima della registrazione della nuova edizione di Tu sì que vales. “A suggerire che la bella argentina possa essere nuovamente in dolce attesa è il recente malore che dicono l’abbia costretta a saltare la registrazione della prima puntata della nuova edizione di Tú sí que vales“, si legge sul settimanale.

Il settimanale Chi, però, nel numero in edicola, smentisce la seconda gravidanza della Rodriguez svelando il contenuto del certificato medico che la showgirl avrebbe presentato alla produzione di Tu sì que vales.

“Belen Rodriguez ha spedito un certificato medico e non si è presentata in studio per le riprese della prima puntata, che è stata registrata regolarmente senza di lei. L’argentina si è palesata il giorno successivo, sorridente e serena, smentendo chi pensava che la sua assenza fosse dovuta ad una nuova gravidanza – sottolinea Chi -. In compenso, durante la registrazione, c’è stato lo strepitoso esordio di Sabrina Ferilli nei panni di giudice popolare”.

