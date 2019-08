Temptation Island Vip: ecco le coppie dell’edizione 2019 condotta da Alessia Marcuzzi, ma quella più attesa rifiuta. Ecco qual è.

Nuove indiscrezioni sulle coppie che parteciperanno a Temptation Island Vip 2019 che sarà condotto da Alessia Marcuzzi. Le registrazioni delle puntate che saranno trasmesse a fine settembre su canale 5, cominceranno in Sardegna a fine agosto. Finora, l’unica coppia ufficiale è quella formata da Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Quali saranno, invece, le altre coppie?

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Temptation Island Vip: tra le coppie anche Francesco Oppini e la fidanzata Cristina Tomasini?

Tante le coppie accostate alla nuova edizione di Temptation Island Vip tra le quali Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, Aida Yespica e Geppy Lama, Stefano Laudoni e Giorgia Crivello, Lory Del Santo e Marco Cucolo, Rebecca Staffelli e Alessandro Basile. Il Vicolo delle News ha riportato, tra le coppie contattate dalla produzione, quella formata da Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e dalla fidanzata Cristina Tomasini. Ci saranno anche oro, dunque, tra e coppie che vivranno per tre settimane in Sardegna? A sveare tutto è Alba Parietti su Instagram.

Potrebbe interessarti anche—>Kiko e Ambra pronti per Temptation Island Vip? Lui svela tutto

“Mi improvviso ufficio stampa di mio figlio Francesco Oppini e della sua fidanzata che ama la sua riservatezza e non ambisce a nessun genere di popolarità (strano ma esistono anche ragazze molto belle ma senza manie di protagonismo) Cristina Tomasini.

Come spesso accade, vengono menzionati in vari siti e articoli come probabili protagonisti di Temptation Island Vip e come papabili, si dice che abbiano fatto provini e che abbiano fatto richieste enormi di denaro. Avevo chiesto a mio figlio, di non farne menzione per rispetto alla produzione e alle varie persone che lo avevano contattato e di evitare di far sapere che da subito entrambi i ragazzi, nonostante lusingati non erano interessati a questo genere di programma.

Pur essendone spettatori divertiti, non hanno mai voluto incontrare nessuno della produzione per evitare inutili perdite di tempo per tutti, ma semmai ricevuto ipotesi molto lusinghiere e interessanti di denaro, che per ragazzi che non navigano (di loro) nell’ora, erano allettanti.

Il motivo del disinteresse sta semplicemente nel loro modo di interpretare il lavoro televisivo che per Francesco è una delle sue due professioni (vende auto e commenta con competenza il calcio alla7 Gold) e da parte di Cristina l’estrema serietà, discrezione, riservatezza e disinteresse e soprattutto volontà di proteggere un amore (il loro) che non intendono mettere in piazza, nè a rischio e magari un’attitudine a vivere i sentimenti e le emozioni in privato”, scrive Alba.

La Parietti, poi, si è detta fiera della scelta del figlio di non partecipare al programma: “Non nascondo che sono fiera delle loro scelte. Lei è una seria professionista che si guadagna lo stipendio alzandosi alle 7 del mattino, senza grilli per la testa. Lui vende auto, si occupa di calcio e vuole che la sua vita privata sia blindata è protetta. Molto semplice. Ognuno fa le scelte che desidera. A loro non interessa denaro, esibizionismo e mettere a repentaglio per vana gloria la loro importantissima storia d’amore. Non ci sono stati incontri, trattative o altro. Solo un grazie siamo lusingati ma non siamo assolutamente interessati”.



Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI